Aspirantes a viviendas sociales deben ganar desde $us 1.000

El sueño de tener una vivienda de interés social propia en el país debe sortear varias vallas para llegar a la deseada meta.



Lo primero y fundamental es cuánto dinero genera (si es independiente) o recibe a fin de mes (si es asalariado), pues a partir de ahí las entidades bancarias le subirán o bajarán el pulgar a la hora de aprobar y desembolsar un crédito.



En un recorrido por los 12 bancos que operan en Santa Cruz, se observó que solo tres ofrecen este tipo de préstamos, y de acuerdo con las explicaciones de los oficiales de crédito, para que una persona pueda acceder a una vivienda valuada en $us 57.000 no debe ganar menos de $us 1.000 (unos Bs 7.000).



Con un menor salario o ingreso sus posibilidades para la compra de una casa se reducen a la adquisición de un lote de terreno, que de acuerdo con la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz (Cicruz) cotiza entre $us 15.000 y $us 25.000.



Algunos cálculos

Con el propósito de conocer quiénes realmente pueden ser sujetos de crédito se realizó distintas consultas en los bancos Mercantil Santa Cruz (MCS), Unión, Ganadero y Bisa.



En el primero se planteó la figura de una pareja que genera un ingreso de Bs 8.000, que no tiene deudas en el sistema financiero, que vive en la casa de unos familiares y que tiene dos hijos.



Entonces con Bs 8.000 el MCS, como máximo, les otorgaría un préstamo de $us 53.802, a 20 años, con una tasa de interés del 5,5% y una cuota mensual de Bs 3.067.



En caso de que el ingreso sea de solo Bs 4.000, el mismo banco otorgaría unos $us 26.000, con una cuota mensual de Bs 1.500.



En el Banco Ganadero indicaron que si una persona gana Bs 13.000, puede acceder a un préstamo de $us 70.000, con una tasa de interés del 5,5%, a 20 años y con una cuota mensual de Bs 4.200.



Mientras si un trabajador percibe Bs 3.500, en el Ganadero aconsejan optar por la compra de un lote de terreno y como máximo otorgan un préstamo de $us 10.000, a una tasa de interés del 5,5% y un pago mensual de Bs 2.500.



En el Banco Unión, si uno dice ganar Bs 6.000, puede obtener un préstamo de $us 45.000, con una cuota mensual de Bs 2.393, a un plazo de 20 años y una tasa de interés del 5,5%.



Y si quiere un terreno, con el mismo ingreso le otorgan un crédito de $us 38.500, a un plazo de 15 años, con una cuota mensual de Bs 2.394.

A su vez, desde el Banco Bisa de La Paz explicaron que si una persona gana Bs 6.000 y no tiene deuda con el sistema, puede acceder a un préstamo de $us 50.000 y a $us 30.000 si percibe Bs 3.500.



Valor de las propiedades

Marco Hurtado, presidente de la Cicruz, indicó que estos créditos de alguna manera van a ‘redireccionar’ a los empresarios de la construcción para que tomen más en cuenta a estos sectores medios que pueden pagar viviendas entre $us 50.000 y $us 75.000.



En cuanto a los precios vigentes en el mercado inmobiliario, Hurtado sostuvo que una vivienda alejada del sexto anillo, con dos dormitorios, cuesta entre $us 35.000 y $us 40.000, una de tres dormitorios, según su ubicación, oscila entre los $us 50.000 y los $us 70.000.



Sobre el tema, Jorge Velasco, vicepresidente nacional de Negocios del Bisa, hizo notar que las propiedades se encarecieron y que ya es tiempo de que los empresarios de la construcción no solo piensen en viviendas o departamentos en zonas exclusivas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, sino que tomen en cuenta a este segmento de recursos medios. “Se debe pensar en estos sectores de ingresos medios que apuestan a comprar su vivienda”, indicó.



Según el reporte de la Autoridad de Supervisión del Sistema financiero, los créditos de vivienda de interés social, desembolsados en el periodo enero-noviembre de 2014, suman un total de $us 254 millones. El decreto 1842 establece tasas fijas del 5,5%, 6% y 6,5%