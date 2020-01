Bolivia, entre los cinco mejores de Sudamérica en Mundial de Robótica

“Ganamos, ganamos”, decía Said Pérez en uno de los tantos audios de WhatsApp que mandó a sus familiares y amigos para mantenerlos al tanto de cómo les iba en cada etapa de la primera competencia anual de robótica que se realizó en Washington (EEUU) este lunes y martes. La voz del tutor del equipo boliviano en el First Global Challenge estaba cargada de adrenalina. Él estaba emocionado por la competencia y por los chicos que bajo su mirada se empoderaron, y crearon un robot para participar del evento.



Los cuatro colegiales chuquisaqueños (tres hombres y una mujer) ganaron cuatro de las seis competencias y cada paso que dieron para escalar en un cuadro de puntuación fue comunicado a los suyos por sus redes sociales.

Que Bolivia sea tomado en cuenta para competir en la lista de 163 países invitados y que se hayan ubicado quinto a nivel Sudamérica, en un evento que reúne a los mejores del mundo, es un logro para ellos.

Ayer, al finalizar la tarde, el equipo Europa se coronó campeón en medio de un ambiente festivo, lleno de banderas y de jóvenes de diferentes tonos de piel, idioma y vestimenta.



De qué se trató



First Global Challenge organiza un desafío internacional anual de robótica para encender la pasión por la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas entre los jóvenes en todo el mundo. La organización benéfica sin ánimo de lucro proporciona el marco para un desafío robótico de estilo olímpico en el que un equipo de cada nación es invitado a participar, con el objetivo de construir puentes entre estudiantes de secundaria con diferentes orígenes, idiomas y religiones.



La idea es que los colegiales participantes (de 15 a 18 años) puedan convertirse en la próxima generación de líderes científicos que ha aprendido a trabajar en equipo para resolver algunos de los problemas más apremiantes del mundo (agua, energía, seguridad, medicina, comida y educación).

Lo que hicieron



Alejandro Núñez Arroyo, Luis Ricardo Fernández Durán, Fabián Ignacio Malpartida Negrón y Susan Jhoseline Terán Cruz, estudiantes de secundaria de los colegios Don Bosco y Santa Ana de Chuquisaca, y el tutor Said Pérez, docente de la Universidad San Francisco Xavier, estuvieron en competencia.



A dos cuadras de la Casa Blanca, en el Constitutional Hall se midieron con delegaciones mejor dotadas, como la de China, compuesta por nueve miembros y acompañados de cinco mentores. El equipo viajó con auspicio de Fancesa, que cubrió el costo de los pasajes y la Universidad San Francisco Xavier capacitó a los chicos e hizo posible que puedan armar en cuatro meses su propio robot con las características que señaló la organización.



Cada país tuvo seis pruebas en total. Tres se realizaron el lunes y tres ayer. En cada prueba dos equipos, integrado cada uno por tres países (por sorteo), compitió con sus robots para acopiar la mayor cantidad de esferas azules y naranjas (las primeras simbolizaban agua limpia y las segundas agua contaminada) y derivarlas a su lugar correspondiente. Además los robots tuvieron que ser capaces de escapar de situaciones críticas y escenarios adversos.



De esa forma fueron acumulando puntos que los ubicaron en una tabla final.

La idea era que cada país sea capaz de trabajar en grupo con los países que les tocó armar un equipo. El concepto de bolas de agua limpia y bolas de agua contaminada los transportó a un escenario de trabajo ecológico, uno de los puntos de interés y preocupación de la organización. De esa forma, los chicos tuvieron que aprender a comunicarse, cooperar y trabajar juntos utilizando las herramientas de la ciencia y la ingeniería. Con este evento se motiva a los jóvenes a acercarse a la tecnología y a la ciencia para que sigan trabajando con ellas para dar soluciones en sus países de origen.

Equipo de refugiados



Un grupo de jóvenes refugiados sirios de 16 a 19 años de edad, a pesar de las difíciles circunstancias que enfrentaron después de huir al Líbano, fueron capaces de armar un equipo y participar. Algunos de ellos consiguieron continuar su educación en las escuelas libanesas, mientras que otros todavía están tratando de tener acceso a la educación formal.



Ellos comenzaron su historia de superación con un curso de Lego Robotics y luego de tomar cuerpo participando de otras competencias científicas conformaron el equipo Esperanza de Siria para participar del First Global Challenge. Ahora son una historia de éxito en Líbano no solo para la comunidad de refugiados, sino también para la comunidad local. El pequeño equipo rompió los estereotipos de la palabra ‘refugiados’ y sorprendió por su motivación y persistencia para alcanzar el éxito y superar todos los obstáculos.



“Esperamos animar a todos los jóvenes sirios a ser conscientes de su propio potencial y a prepararse para participar en la reconstrucción de Siria cuando regresemos pronto”, declararon.