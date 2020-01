Siete miedos que frenan la actitud emprendedora

Si quiere triunfar en la vida, debe superar sus mayores miedos. Algunos temores lo detienen más que otros y frenan esa actitud emprendedora que usted busca desarrollar. Los temores más fuertes se comportan como camisas de fuerza sobre sus habilidades, haciendo que sus sueños se vuelvan imposibles. Para ser exitosos, debe tomar el toro por los cuernos.



Le presentamos los siete miedos más comunes que debe superar para ser un emprendedor con proyección y exitoso, objetivos que toda persona persigue apenas inicia un negocio propio.



1

Miedo a la crítica constante

Muchas personas temen vivir la vida de sus sueños por miedo a lo que otros pensarán. Este temor es muy común, pero tomar decisiones importantes basándonos en lo que las personas piensan –incluso sus amigos más cercanos y su familia– puede debilitar el resto de su vida. En lugar de eso, piense en lo que esas mismas personas dirán cuando alcance el éxito.



2

Miedo a la pobreza

El miedo a la pobreza puede ser paralizante. Muchas personas se contentan con la mediocridad porque piensan que deben sobrevivir en lugar de prosperar. La clave es planificar y tener metas de mediano plazo, en donde el miedo por experimentar no sea considerado como algo negativo, sino como una actitud positiva.



3

Terror a la vejez y a la muerte

Hay una cierta edad en la que las personas renuncian a su vida. Benjamín Franklin una vez dijo: muchas personas mueren a los 25 años pero son enterrados a los 75. Para algunos individuos, esta muerte metafórica –cuando deciden instalarse en un estilo de vida mediocre– llega incluso antes de los 25 años. Ellos creen que nunca lograrán sus sueños y renuncian por adelantado.



El miedo a la vejez, por otro lado, llega cuando las personas tienen que hacer un cambio radical de carrera. El esquema de pensamiento a menudo se ve así: tengo 46 años. ¿Cómo esperan que aprenda de bienes raíces cuando he estado toda mi vida en el sector salud? Sin embargo, al final la edad es menos importante que la confianza en usted mismo.



4

Miedo al fracaso general

Es aquí cuando las personas hacen la temida pregunta: ¿y si no funciona? ¿Y si fracaso? ¿Y si no les gusto?. Estas son las preguntas equivocadas. En lugar de pensar en todas las maneras en las que puede fracasar, ¡concéntrese en todas las maneras en las que puede triunfar! Incluso si se equivoca o comete un error, tiene la oportunidad de corregir el rumbo. Debe fallar antes de vencer.



5

Miedo a ofender a otros

Aquí hay algo que alguien me dijo el otro día: “Yo no voy a llamar a Recursos Humanos, no quiero que me vean muy necesitado. Si no obtengo ese trabajo, entonces no era mi destino tenerlo”.



Esta es la forma incorrecta de ver el tema. Creo firmemente que las personas deben ser audaces en sus actos si desean conquistar sus metas. Muchos temen ofender a otra con la auto promoción por miedo a aparecer arrogantes. No obstante, nadie reconocerá sus talentos a menos que se los muestres.



6

Miedo a quedar en ridículo

Muchas veces vemos nuestros atuendos y decimos: “No me voy a poner esto hoy. Me voy a ver tonto” Pero, ¿por qué no?, necesitamos poner nuestras capacidades a prueba, ya sea que vayamos a dar un discurso, escribir artículos, grabar videos o cualquier otra cosa. Millones de las mejores decisiones se hicieron “en caliente”. Personas de todo el mundo en el transcurso de la historia se han desviado de sus planes originales para alcanzar el éxito.



7

Miedo al reconocimiento

Muchas veces, las personas temen ser las mejores versiones de sí mismas. Tienen miedo de cómo es su verdadera expresión personal, que es de lo que se trata realmente el éxito. Ven a otras personas y piensan “Yo podría hacerlo también” o “¿Por qué eso no me pasa a mí?” En realidad temen recibir fama, riqueza, reconocimiento y amor. A la gran mayoría de nosotros nos enseñaron que nunca podríamos ser exitosos.



Superar estos miedos será un paso fundamental para llevar adelante sus emprendimientos. No olvide nunca que siempre tendra la chance de mejorar todo lo que haga