Mira el video de Hitler protagonizando burla a campaña por el 'No' a Evo

¡A gritos! Adolfo Hitler personifica al jefe de la campaña por el "No" a la reelección de Evo Morales y reprende a todos sus asesores al no asegurar el rechazo en el referendo, eso es lo que se ve en parte de un video difundido por comunidad "Ni un paso atrás Bolivia" en Facebook.



Conoce más: Nuevo video de Star Wars para campaña por el "No"



La grabación, reproducida más de 3.000 veces, hasta el momento, es parte de la película "Der Untergang" (La caída), que relata el hundimiento del jefe nazi en Alemania. Tal como sucedió con "Star Wars", ese fragmento es usado para la campaña política.



Video difundido en Facebook: (Ojo, contiene lenguaje vulgar),

Goni...perdón Hitler se entera de que gana Evo el referéndum Goni...perdón Hitler, en su bunker del norte, se entera de que Evo va a ganar el referéndumPosted by Ni un paso atrás Bolivia on miércoles, 20 de enero de 2016