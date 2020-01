Mario del Alcázar, el nuevo jurado del Bailando

Es indudablemente carismático, lindo y muy seguido en las redes sociales, pero ¿jurado en un concurso de baile? Mario del Alcázar participó en la tercera temporada del Bailando por un sueño (Red Uno) y si bien fue muy apoyado por la gente, también fue muy criticado en sus presentaciones. Ahora, vuelve al reality a sentarse en el banquillo de los jueces.

Las opiniones de los seguidores del reality son muy diversas, hay quienes celebran la decisión de la producción del programa; mientras que otros desaprueban la elección.

Al respecto, el deportista manifiesta que no es necesario ser un gran bailarín para calificar a los competidores, porque él verá el lado más humano de ellos.

"No sería el único en la mesa que tampoco tiene mucho conocimiento al respecto, pero tengo ventaja, porque yo viví la experiencia como competidor y eso me da empatía con los concursantes. Además sigo manteniendo la filosofía de que a pesar de ser un programa de baile, el primer lugar no lo saca el mejor bailarín, sino el que le ponga mas corazón y esfuerzo a la lucha por su sueño", expresó Mario.

El capitán del equipo Rojo de Juga2 estará en el programa por tiempo indefinido, ya que Sixto Nolasco viajará a República Dominicana a presentar su colección en el Men Model Universe.

¿Qué te parece esta novedad?