Afirman que el MAS cree por error que es el Estado

"Parece que en el MAS creen que son el Estado", dijo el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, ante las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, que en la víspera afirmón que "lo mínimo que les pedimos a esos funcionarios del Estado es que compartan los ideales del gobierno, de lo contrario, lo más lógico es retirarse".



"Yo creo que la señora presidenta todavía no ha leído la Constitución, este es un país democrático y todos los bolivianos tenemos derechos al trabajo, a pensar de la manera que queramos", señaló en Santa Cruz el opositor.



Conoce más: Montaño dice que lo más lógico es retirarse



Atribuyó esa idea a un pensamiento de un rey absolutista hace cientos de años y dijo que "a nombre de todos los bolivianos, que defendemos la democracia y no amarramos guatos, les decimos que no tienen que renunciar, nadie, haya votado por el Sí o por el No".



Ayer la titular de la Cámara Baja coincidió con lo dicho por Evo Morales, que habló de una purga entre los funcionarios del Estado. "no comparten los ideales, los valores, los principios, el norte estratégico de un gobierno: ¿qué hacen ejerciendo una función pública? Deberían dar un paso al costado", cuestionó Montaño.



Lea también: El MAS alista una "purga" en sus filas tras la derrota



Doria Medina exigió también el respeto a los resultados del referendo, indicando que "todavía les está costando admitir la realidad, el 21 de febrero ha votado el pueblo boliviano y ha dicho No, No a la reelección y ellos se comprometieron a respetar el resultado. Vamos a ver si tienen palabra, tienen que aceptar los masistas, han perdido".