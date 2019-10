Defensor le pide a la alcaldesa que levante su vigilia y solucione la crisis

El representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, pidió a la alcaldesa de Santa Cruz, Desirée Bravo, que deje la vigilia que mantiene frente al Comando de la Policía y tome las acciones necesarias para destrabar el conflicto vecinal que tiene bloqueado por cuarto día el vertedero de Normandía.



“La alcaldesa antes debe solucionar los temas, tampoco se trata de decir a la Policía que vaya a desbloquear”, aseguró Cabrera en declaraciones a la red televisiva Unitel.



El defensor departamental del pueblo además reprochó la actitud asumida por la empresa que se hace cargo del recojo de la basura ya que no tiene un plan de contingencia para cuando se presenta este tipo de casos.



"La empresa no puede lavarse las manos y decir "hay bloqueo". El contrato debería contemplar un depósito provisional”, afirmó Cabrera.



Hasta las 18:00 de este jueves la situación en el vertedero de Normandía no había cambiado, tras el paso provisional de 50 camiones repletos de basura, el bloqueo fue repuesto por los vecinos del lugar.



Los vecinos exigen que se les entregue una ley municipal en el que se establezca el cierre del vertedero de Normandía con una fecha exacta.



La alcaldesa Desirée Bravo instaló la vigilia la noche del miércoles exigiendo al comandante de la Policía, Elvis Antezana que intervenga el bloqueo en la ruta hacia el vertedero.,