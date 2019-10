Asambleísta paceño es aprehendido por agresión

Marín Sandoval fue aprehendido y está en celdas judiciales. El destituido presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de La Paz, por el Movimiento Al Socialismo (MAS), es acusado de violencia física contra su pareja.



El sujeto, que admitió ayer haber golpeado a Litzy R.P., fue suspendido indefinidamente de su cargo de asambleísta, sin goce de haberes y deberá someterse al proceso judicial generado tras la denuncia pública de Gustavo Torrico, su compañero de partido.



La fiscal Karina Cuba dispuso su aprehensión, después de la declaración de agresor. Autoridades del Gobierno nacional exigieron cárcel para el legislador departamental, que pese a las críticas, consideró que lo sucedido no fue de gravedad.



Sandoval permanecerá en celdas hasta que se defina su situación jurídica. La mujer, víctima de los golpes, declinó en la víspera su denuncia, pero al tratarse de un escándalo público, la fiscalía puede iniciar el proceso de oficio.



"La verdad; he recibido el golpe de un de repente y desde ahí he caído al piso. Estaba en estado de ebriedad, lo acepto. He venido a la Policía, sí he levantado la denuncia, he hecho esas cosas, pero fue tal vez un momento de rabia", contó a radio Erbol Litzy, que además es funcionaria de la Asamblea Departamental.



La aparición pública de ambos generó fuertes críticas en redes sociales, debido a la tranquilidad con la que Sandoval admitió el hecho y la actitud contemplativa de la mujer, que consideró lo sucedido como "algo privado".