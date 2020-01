Mazda CX-9 se estrenó en vías de la Patagonia chilena

La posibilidad de conducir un vehículo por la carretera austral de Chile desde Balmaceda hasta el valle de Chacabuco, en la Patagónica, no figuraba en el libreto de la delegación de periodistas de Bolivia, Chile y Perú, invitados por la firma nipona Mazda, para el lanzamiento del modelo de auto All New CX-9 en los tres países.



En Balmaceda se quedó varada la clásica cobertura de este tipo de lanzamiento de tecnología automotriz, con preguntas y respuestas, con la demostración de las cualidades tecnológicas.

Allí, tras arribar desde Santiago de Chile, se distribuyó a la delegación en 13 vehículos CX-9 (representantes del modelo que llegará en febrero a Sudamérica) y se les proporcionó las llaves para que conduzcan, por rutas pavimentadas y de tierra, un tramo de 250 kilómetros hasta Tres Lagos, y después otros 50 hasta el valle de Chacabuco.



La sorpresa fue grande y mayor la experiencia al concluir el periplo de tres días, luego de probar la evolución de la tecnología Skayactiv y el diseño Kodo en este auto que, al decir de Takeshi Mikami, gerente de la empresa japonesa Mazda para Sudamérica, constituye el eslabón entre los modelos actuales y los que vendrán en el futuro.



Mazda CX-9 es un SUV premium, explicó Mikami. SUV significa Vehículo Utilitario Deportivo, (del inglés Sport Utility Vehicle). Siete asientos tiene el diseño denominado Kodo, donde la inspiración se basa en el mundo animal. En este caso en el guepardo, el felino más rápido de África y Asia.

Se combina con el sistema de seguridad proactiva i-Activsense, que utiliza sensores ultrasónicos y cámaras. Está equipado con el sistema multimedia MZD Connect, con acceso a audio, comunicación, navegación GPS, personalización de funciones del vehículo y a internet a través del smartphone durante los trayectos.



Ese sistema de seguridad ofrece además seis bolsas de aire, antibloqueo, ESP (control de estabilidad), sensor de presencia en punto ciego y cámara en reversa.

Su pantalla táctil TFT de ocho pulgadas se encuentra en la parte superior del panel de instrumentos, de tal forma que reduce la necesidad de bajar el ángulo de visión