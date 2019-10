Vicepresidente pide que lo enjuicien por separata

El vicepresidente, Álvaro García Linera, solicitó que lo enjuicien y lo lleven a la cárcel si la justicia halla algún delito en la publicación de una separata y un documental que vinculan al exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, con el caso Rozsá.



"Voy a seguir defendiendo hasta el último instante la unidad de la Patria. Siempre me voy a oponer a quiénes denigren a los bolivianos. A los que digan que somos una raza maldita, que nos comparan con unas llamas", enfatizó la autoridad en conferencia de prensa.



En la víspera, el Movimiento Demócrata Social (MDS) anunció la presentación de una denuncia en su contra por los delitos de difamación, calumnia y malversación de fondos públicos, tras la publicación de materiales en medios de comunicación implicando al exgobernador Costas en el caso por separatismo.



García Linera agregó que "irá contento a la cárcel por defender la Patria" e incluso se animó a decir que "se llevaría cinco libros si los amigos de los separatistas pretenden procesarlo". Defendió la publicación realizada por los recursos del Estado.



Sobre las sentencias y Costas



Al ser consultado sobre las sentencia para "El Viejo", Juan Kudelka, Mario Tadic y Elöd Tóásó, el vicepresidente se limitó a señalar que "en

lo personal hubiera querido una sentencia más elevada", aunque aclaró que "como autoridad respeta la decisión".



Criticó el trabajo del Ministerio Público y opinó que el juicio debió ser más rápido y contundente, en lugar de esperar a negociar con los implicados para que se sometan a un proceso abreviado y se inculpen por penas mínimas.



Sobre la supuesta reunión entre su persona y Costas, de acuerdo a la versión de Marcelo Soza, señaló que "no sabe lo que está fumando" el exfiscal, ahora refugiado en Brasil y desmintió el encuentro. Tampoco respondió sobre las implicaciones del exgobernador en el caso.



"La acusación no la hace el vicepresidente, la acusación la hacen estos mercenarios, no tengo nada que decir con el señor Rubén Costas. Sobre la reunión, decirles que Marcelo Soza es un prófugo y no sé que está fumando", dijo.