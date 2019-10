Delgado instala vigilia en defensa de su candidatura

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, instaló una vigilia en puertas del Tribunal Departamental Electoral (TDE) de Cochabamba ante el temor de quedar inhabilitada como candidata a la alcaldía de Cercado.



"No queremos que se vulneren nuestros derechos políticos. Mi candidatura está firme, cumplo con todos los requisitos, he presentado toda la documentación habida y por haber y esperemos que no se vulnere la Ley y me inhabiliten", argumentó la denominada libre pensante.



La disidente del oficialismo sostuvo que "espera escuchar los argumentos del Tribunal Supremo Electoral, que emitió la circular que nos prohíbe a los asambleístas nacionales postular a cargos regionales".



Explicó que recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales para lograr postular con Unidos por Cochabamba (ÚNICO) a la alcaldía de Cochabamba, donde el MAS cambió a última hora su candidato al renunciar Edwin Castellanos.



A su turno, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, aseguró que una huelga, marcha o vigilia no cambiará la determinación de Sala Plena de prohibir acceder a cargos electivos a los legisladores nacionales.



"Nosotros no actuamos bajo presión y la normativa es clara, no es que nosotros estemos prohibiendo, es la Constitución y lo que tienen que hacer los Tribunales Departamentales Electorales es inhabilitar a los diputados y senadores que se hayan inscrito como candidatos", afirmó en contacto con EL DEBER.