El diccionario para "hablar" como un minion

Los minions no solo resultaron un éxito de taquilla en todo el mundo; desde que se los conoció en el cine, en su primera aparición con el filme "Mi villano favorito", han logrado formar parte importante de la cultura popular.



Son amarillos, tiernos y tienen una particular forma de hablar que, según han revelado sus creadores, no es casual, ya que cada término que usan tiene un significado específico.



Los directores de la última película dedicada a estas criaturas, llamada "Los Minions", Pierre Coffin y Kyle Balda, han revelado que para construir el lenguaje de los personajes se usaron 28 términos que son una mezcla de palabras reales, onomatopetas y sílabas extraídas de varios idiomas.



"Establecimos que los Minions podían haber servido a villanos de todo el mundo, algo que nos dio licencia para elegir palabras de aquí y de allá. Son palabras graciosas del japonés, coreano, chino, italiano... una mezcla que ha creado este lenguaje", explicaron los creadores, según señala un cable de Europa Press.



Según afirma Pierre Coffin, su lenguaje parece "un poco tonto" pero cuando uno se percata la forma en que lo usan su interacción se hace más divertida para el espectador.



Estos personajes de ficción son descritos oficialmente como "pequeñas criaturas con forma de píldora de color amarillo que han existido desde el principio del tiempo, como evolución de organismos unicelulares que tienen un solo propósito: servir al villano más despreciable de la historia", sin embargo más allá de generar miedo inspiran ternura.



Estos días se proyecta en todo el mundo la tercera película en la que se ve a estos pequeños seres, pero es la primera centrada en ellos como protagonistas. Antes se los conoció en el film "Mi villano favorito" y su secuela, como los ayudantes del malo de turno.



Conoce aquí el diccionario de los Minions:



Saludos, pedidos y despedidas



Hola: Bello

Adiós: Poopaye

Gracias: Tank yu

Lo siento: Bi-do

¿Podemos empezar?: ¿Pwede na?

Para ti: Para tu

¡Cómo te atreves!: ¡Sa la ka!

Te odio: Tatata bala tu

Lo juro: Underwear

Tengo hambre: Me want banana

Mírate: Luk at tu

Te queremos: Tulaliloo ti amo



Números



Uno: Hana

Dos: Dul

Tres: Sae



Comida

?

Manzanas: Babbles/Papples

Helado: Gelato



Palabras comunes



Fondo: Buttom

Trasero: Butt

Silla: Chasy

¡Salud!: Kampai

Fuego: BEE DO BEE DO BEE DO

Beso: Muak Muak Muak

Boda: La boda

¡Para!: Stupa

Juguete: Baboi

Feo: Bananonina

¿Qué?: Po ka