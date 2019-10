Demócratas votan hoy para oficializar a Hillary

La convención del Partido Demócrata votara este martes la nominación de Hillary Clinton como candidata presidencial a las elecciones del 8 de noviembre, en una jornada que tendrá a su marido, el ex mandatario Bill Clinton, como principal orador.



La ex secretaria de Estado tiene el número suficiente de delegados para garantizar la victoria en la votación que se realizará en el Wells Fargo Center de Filadelfia.



De este modo, se convertirá en la primera mujer a ser formalmente presentada como candidata presidencial de uno de los principales partidos políticos de Estados Unidos. Su compañero de fórmula es el senador Tim Kaine.



En la campaña por la Casa Blanca, Clinton tendrá por delante al polémico y carismático multimillonario Donald Trump, quien hace una semana fue investido formalmente como candidato a la Casa Blanca por el conservador Partido Republicano.



La lista de oradores de esta segunda jornada incluye al marido de Hillary, el ex presidente Bill Clinton, aún considerado como un importante referente para los demócratas y quien deberá defender la candidatura de su esposa.



- Un comienzo difícil -



La convención comenzó este lunes en medio de un áspero ambiente, ocasionado por las divisiones y tensiones internas que provocó momentos difíciles.



Después de una cerrada disputa interna, Clinton superó al senador Bernie Sanders, quien representó un movimiento apoyado por electores jóvenes cansados de la máquina política que se apoderó del partido.



Aunque derrotado en la interna, Sanders cuenta con unos 1.400 delegados entre los casi 4.700 que participan de la convención, y muchos de esos seguidores se aseguran ceder el voto a Clinton.



Así, la convención arrancó el lunes con ensordecedores abucheos cada vez que Hillary Clinton era mencionada. El bloque mayoritario de seguidores de la también ex senadora respondía invariablemente con más gritos y vítores.



- Sanders entra en escena –



Sin embargo, en el más esperado y aplaudido discurso de la noche, el propio Sanders se encargó de parar los problemas, expresando su apoyo inequívoco a Clinton con un dramático llamado a la unidad del partido para evitar a toda costa un eventual triunfo de Trump en las elecciones de noviembre.



"En estos momentos difíciles para nuestro país, esta elección debe servir para unirnos, no para dividirnos", dijo Sanders. "Hillary Clinton será una extraordinaria presidenta, y estoy orgulloso de estar aquí esta noche a su lado", añadió.



En la primera jornada, los delegados también presenciaron un antológico discurso de la primera dama, Michelle Obama, quien hizo una emocionada defensa de la candidatura de Clinton y trazó un panorama de cuanto ha avanzado el país.



"Yo despierto todas las mañanas en un edificio que fue construido por esclavos. Y veo a mis dos hijas, dos bellas e inteligentes jóvenes muchachas negras, jugar con sus perros en el jardín de la Casa Blanca", dijo la esposa del presidente Obama.