Hubo bombardeo de nubes para dotar de agua a La Paz

Fue una decisión política del Gobierno y no informaron nada hasta tener resultados sobre cómo resolver la sequía que azotaba a La Paz y ayer, el presidente Evo Morales reveló que gastaron algo más de $us 500.000 en el bombardeo de las nubes para provocar lluvias porque el viento se llevaba todas las nubes que se formaban en la capital paceña.

“Saludo las recomendaciones y sugerencias, hubo mucho asesoramiento interno y externo; y algo que no dijimos a los medios de comunicación hasta que haya resultados en esta llamada ‘operacion lluvia soberana’ mediante el bombardeo de nubes, hubo propuestas de China, Chile, Estados Unidos, pero no era gratis. Hubo bolivianos que conocen el tema, que pueden hacer llover rápido”, dijo anoche en el cierre de operaciones del denominado gabinete del agua que fue formado en noviembre de 2016.

El presidente afirmó que se decidió invertir en el ‘bombardeo’ porque las nubes que se formaban eran arrastradas por el viento y las represas no recibían agua. También relató que en los sobrevuelos que realizó ubicó la represa de Casiri, en la parte oeste de la ciudad, pero que los indígenas del lugar guardan como reserva estratégica.

Explicó que lograron identificar el lugar donde se construirá una nueva represa en la cabecera del río Choqueyapu, que es el afluente principal que atraviesa la ciudad de La Paz; a este proyecto se destinará unos $us 42 millones y de ese modo se evitará otra escasez de agua.

“Queremos informar al pueblo que tenemos garantizados $us 42 millones para una nueva represa esperamos rápidamente superar los problemas técnicos y jurídicos cumpliendo los procedimientos para adjudicar el nuevo embalse, con eso garantizamos el agua para 20 años, pero hay que seguir previniendo”, dijo el jefe de Estado.

Agregó que en este momento se puede suministrar agua las 24 horas del día, en este momento es de 12 horas; sin embargo, adelantó que se debe prevenir hasta tener la seguridad de proveer agua a los 94 barrios que fueron afectados por la sequía y la falta de lluvias en las reservas de Incachaca y Hampaturi. Las autoridades deben trabajar en este tema.



Los venezolanos

El comandante general de la FAB, general Erwin Bonilla Castellón, relató que entre el 15 de diciembre y el 17 de enero fueron ‘sembradas’ 203 nubes que permitió el incremento de los embalses de Tuni, Milluni, Incachaca, Hampaturi y Ajuancota.



Explicó que contaron con la cooperación de militares venezolanos que conocen el problema y que hasta el 25 de febrero se contará con una aeronave acondicionada para esta tarea. El bombardeo a las nubes, también conocido como siembra de agua, es una técnica de manipulación meteorológica que fomenta las precipitaciones mediante la dispersión de sustancias en el aire