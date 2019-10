La orquesta municipal de Santa Cruz acaricia nuestras emociones

Empezarás sollozando y terminarás bailando. Y es que el espectáculo Una mujer hecha canción, que la Orquesta Municipal de Santa Cruz presenta en la Casa de la Cultura, te lleva por emociones que tocan las fibras más profundas del ser humano.



Se trata de un homenaje al género femenino con un repertorio amplio y conmovedor que empieza con Caballería rusticana y termina con una pieza popular de Juan Luis Guerra. El amor, la ternura, la pasión, la fortaleza y la alegría femenina son exaltadas con piezas como el bolero Contigo a la distancia, la balada Vivir sin aire y el clásico de jazz Fly me to the moon.



Este show tiene menos espectacularidad que otros montados por la orquesta; sin embargo, es muy emotivo, digno de nuestras esposas, novias, madres y hermanas. Además, tiene el humor de los artistas y la espontaneidad de Salvador Sambiasi, que oficia de maestro de ceremonias.



El espectáculo se presentará hoy y mañana, a las 18:00 y a las 20:30. El lunes termina con una función a las 20:30