Estudiante sorprende al 'vice' con pregunta sobre los discapacitados

Jackeline, una estudiante de colegio, aprovechó un conversatorio realizado en la Vicepresidencia para cuestionar este jueves a Álvaro García Linera sobre por qué el Gobierno no puede otorgar un bono mensual de 500 bolivianos a las personas con discapacidad. Tras la pregunta, el canal estatal Bolivia Tv cortó la transmisión.



La autoridad recibió a los colegiales en el edificio de la Vicepresidencia, donde les dijo que en vez de hacer una exposición sobre algún tema él prefería escuchar preguntas, inquietudes e incluso sugerencias de los estudiantes. Cada interrogante debía estar acompañada de una argumentación que la sustente.



Una vez que otorgó la palabra, dos jóvenes colegialas lanzaron las primeras dos interrogantes. Una de ellas, identificada como Mayuma, le consultó sobre las sublevaciones indígenas de Túpac Katari y Bartolina Sisa, argumentó que el tema ya había sido analizado en su colegio, pero que le interesaba conocer su criterio.



Pero fue Jackeline quien abordó una temática actual, el pago del bono para las personas con discapacidad. Justificó su pregunta señalando que tiene una hermana con discapacidad que requiere de medicamentos permanentemente.



"Muy buenos días señor Vicepresidente y la pregunta que quiero hacer es: ¿por qué no se puede dar un bono mensual de 500 bolivianos a las personas con discapacidad? Ellos no pueden trabajar y tienen diferente discapacidad. En lo personal yo tengo una hermanita que tiene discapacidad o retraso mental, ellos no pueden trabajar. Yo pienso -en mi opinión- que el Gobierno debería dar un bono mensual para diferentes discapacidades, porque a medida que crecen necesitan diferentes tipos de tratamiento", dijo.



Tras la interrogante, el canal Bolivia TV cortó la transmisión del evento, en el que participaban decenas de estudiantes de secundaria de colegios de La Paz.



La autoridad hizo una extensa explicación del apoyo que da el Estado a este sector social en aspectos de educación y salud, aunque reconoció que en ésta última no es suficiente lo que se ofrece porque no hay operaciones y tratamientos gratuitos o la persona afectada no cuenta con un seguro de salud.



Pero también le dijo que por ahora no es posible destinar "600 millones de bolivianos" para cubrir una renta mensual de 500 bolivianos, que es la demanda de las personas con discapacidad, las que están movilizadas en este momento.



"Haremos una multiplicación: 500 mensual, por 12 (meses) al año, son 6.000 bolivianos, y lo multiplico por 100.000 personas con discapacidad y eso da 600 millones de bolivianos, aproximadamente. Y me dirán ‘¿Acaso no hay 600 millones de bolivianos?’ Digo no es tan fácil conseguir esos Bs 600 millones. Porque el bono no da la solución, te ayuda, pero no te da la solución", respondió García Linera.



Sin embargo, quienes exigen recibir el bono son los discapacitados "graves" o "muy graves", que alcanzan a 41.590 según el registro del Ministerio de Salud, por lo que la cifra total sería de Bs 249,5 millones al año y no Bs 600 millones.



El vicepresidente añadió que el Gobierno planteará a las personas con discapacidad que si ellas no pueden trabajar, las entidades públicas podrían contratar a algún familiar, lo que puede mitigar su situación económica. Asimismo, dijo que una vez que los precios del petróleo mejoren los bonos también mejorarán.