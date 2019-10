Presidente de la ESM niega posible quiebra

El presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Jesús Lara, descartó hoy miércoles la posible quiebra de la empresa, como advirtieron algunos medios de comunicación, e informó que se gestiona un presupuesto de Bs 8,9 millones para cubrir los sueldos devengados a sus trabajadores.



"Nuestro directorio de la empresa aprobó un presupuesto de Bs 8,9 millones para cubrir gastos de administración y funcionamiento de la empresa, esto fue aprobado por nuestro directorio y remitido al Ministerio de Minería, también fue aprobado en Minería y remitido al Ministerio de Economía", informó el Presidente de la ESM.



ESM Adeuda Bs 1 millón



Según Lara, actualmente se deben cinco sueldos a sus trabajadores, en su mayoría a serenos que cuidan la empresa, cuya deuda suma alrededor de Bs 1 millón. Agregó que las deudas por pasivos y servicios ascienden a 200.000 bolivianos.



Atraviesa por problemas financieros



El Presidente de la ESM admitió que la empresa atraviesa "problemas financieros", debido a que desde agosto del año pasado, cuando cerró operaciones, no concretó ninguna venta de hierro al exterior por problemas de logística y bajos precios internacionales.



"Este año sólo contratamos al personal estrictamente necesario y; sin embargo, no pudimos hacer efectivo el pago de sueldos por la falta de recursos económicos. Desde el cierre de operaciones no se ha vendido nada", dijo.



Actualmente la ESM cuenta con 25 trabajadores, en su mayoría cuidadores de las instalaciones.



No obstante, Lara aseguró que "no se puede hablar de quiebra" porque las únicas deudas que tiene la ESM corresponden a sueldos y gastos de servicios básicos", y cuenta con minerales suficientes para sacar a flote sus finanzas, cuando supere los problemas de logística.