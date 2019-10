Rechazan denuncia de robo a un ciego por "no ver nada"

"El policía me preguntó: "¿Vos viste algo raro?". Y le dije: "No, si soy ciego, ciego total"", entonces la policía de la ciudad argentina de Corrientes (nordeste) se negó a investigar el robo de su mochila con una netbook y dos celulares.



El no vidente Francisco Ramírez dijo a la prensa que tras el robo sucedido el miércoles, se dirigió a la policía correntina a hacer la denuncia, pero dos oficiales le dijeron que no podían hacer nada porque no vio a los ladrones y le pidieron firmar "una nota de agradecimiento por el accionar" de la fuerza de seguridad.



"Me dijeron que firmara el acta de entrega de los elementos recuperados, pero cuando llegué a casa me enteré de que me hicieron firmar una nota de agradecimiento por el accionar policial", contó Ramírez.



Ramírez, de 34 años, forma parte del equipo de la Asociación de Fútbol para Ciegos de Corrientes, y el miércoles por la tarde estaba realizando un entrenamiento en esta capital, cuando se produjo el robo. La víctima detalló su experiencia en la comisaría de Corrientes a varios medios de comunicación.



Ante la amplia difusión del caso, el jefe de la Policía de Corrientes, Eduardo Acosta, pidió una investigación inmediata del delito y el jueves recuperaron las pertenencias de Ramírez y detuvieron a un joven de 19 años.