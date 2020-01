Fonseca y Jesse & Joy, los favoritos para el Grammy

El colombiano Fonseca, los mexicanos Jesse & Joy y el brasileño Djavan lideraron con cuatro menciones cada uno las nominaciones de la 17 edición de los Grammy Latino, que dio a conocer hoy la Academia Latina de la Grabación.



Junto a ellos, también recibieron cuatro candidaturas, como productores e ingenieros de sonido, los colombianos Julio Reyes Copello y Ricardo López Lalinde.



Por detrás, un amplio pelotón de artistas obtuvieron tres nominaciones, entre los que destacaron el español Pablo Alborán, el italiano Andrea Bocelli, la mexicana Julieta Venegas, el colombiano Manuel Medrano y los argentinos Flavio Cianciarulo, Kevin Johansen y Diego Torres.



Conoce la lista de nominados:



Mejor grabación

Pepe Aguilar ("Cuestión de esperar"), Pablo Alborán ("Se puede amar"), Andrea Bocelli ("Me faltarás"), Buika ("Si volveré), Djavan ("Vidas pra contar"), Enrigue Iglesias ft. Wisin ("Duele el corazón"), Jesse & Joy ("Ecos de amor"), Laura Pausini ("Lado derecho del corazón"), Diego Torres ("Iguales") y Carlos Vives & Shakira ("La bicicleta").



Mejor canción

John Finbury ft. Marcella Camargo ("A chama verde"), Manuel Medrano ("Bajo el agua"), Celso Fonseca ("Céu"), Enrique Iglesias ft. Wisin ("Duele el corazón"), Jesse & Joy ("Ecos de amor"), Sin Bandera ("En ésta no"), Kevin Johansen ("Es como el día"), Fito Páez & Moska ("Hermanos"), Carlos Vives & Shakira ("La bicicleta") y Flavio Cianciarulo ("La tormenta").



Mejor álbum

Pablo Alborán ("Tour Terral"), Andrea Bocelli ("Cinema"), Andrés Cepeda ("Mil ciudades"), Djavan ("Vidas pra contar"), Fonseca ("Conexión"), Juan Gabriel ("Los Dúo 2"), Jesse & Joy ("Un besito más"), José Lugo & Guasábara Combo ("¿Dónde están?"), Diego Torres ("Buena vida") y Julieta Venegas ("Algo sucede").



Por último, el Grammy Latino al mejor artista nuevo presentará como aspirantes a Sophia Abrahão, Alex Anwandter, The Chamanas, Esteman, Joss Favela, Ile, Mon Laferte, Manuel Medrano, Morat e Ian Ramil.



La 17 edición de los Grammy Latino se celebrará en el T-Mobile Arena de Las Vegas (EE.UU.) el 17 de noviembre.



Juan Gabriel, por el Grammy Latino que nunca ganó



El mexicano Juan Gabriel, cuya reciente muerte entristeció a Iberoamérica, fue nominadoa dos premios Grammy Latinos, una distinción que jamás recibió en vida y que de manera póstuma podría obtener con su álbum "Los Dúo 2".



Las nominaciones son para los rubros Mejor Álbum del Año y Mejor Álbum Local Pop Tradicional 2016, en una producción que incluyó grabaciones a dúo con una constelación de estrellas del continente.



Postulado a los Grammy Latinos en siete ocasiones, el "Divo de Juárez" jamás logró hacerse del gramófono dorado que entrega la Academia Latina de Grabación, por su vasta creación musical. Aunque en 2009, la entidad lo nombró Persona del Año.