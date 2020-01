Vega Plaza: “Luzmila le mostró al mundo la cultura del ayllu”

La voz de Luzmila Carpio empezó a escucharse en Bolivia a finales de los 60 y se hizo famosa en los 70, cuando ganó el concurso nacional de canto Ñusta boliviana y la discográfica Lauro & Cía le ofrece un contrato discográfico.

Carpio, nacida en el ayllu Panacachi de la comunidad potosina de Qalaqala, y que cuando tenía 13 años tuvo que aprender un tema en español para poder cantar en una radio, en 1979 partió a Francia a seguir su carrera; allá se quedó 30 años y se convirtió en un referente de la música y las tradiciones bolivianas.

Estos aspectos son los que trata el libro Luzmila Carpio en el escenario mundial. Diálogos civilizatorios. Transmodernidad e interculturalidad que el politólogo e investigador potosino Hugo Vega Plaza escribió y presentará este mes en La Paz.

La cultura del ayllu

El libro surge a partir de una entrevista que Mariano Baptista Gumucio le hace a Luzmila Carpio en 2001 en su programa Más identidad, Vega Plaza pensó que era un buen material y a partir de ahí comenzó a buscar más material sobre la cantante potosina. “Lo central de este trabajo tiene que ver con que ella sale del ayllu Panacachi, y me llamó la atención cómo una cultura como la del ayllu (grupo familiar en una comunidad indígena en la región andina), tan despreciada, tan estereotipada, hubiera sido valorada en Europa gracias a la música de Luzmila, y que ella también, a pesar de haberse ido jovencita a Francia, hubiera sabido mantener sus rasgos, su amor a la pachamama”, comentó Vega.



El libro no es un estudio musicológico de la carrera de Carpio, sino que revisa la matriz cultural de la cantante, su importancia en la transmisión de la cultura quechua y aymara en el mundo.



“Ella habla mucho de su madre en sus canciones. En este caso, la madre se puede ver desde dos puntos: por un lado la madre biológica y la madre cultural, que viene a ser nuestro espacio territorial. Ella surge de ahí, esa es su matriz cultural, de la que no se separa nunca, ni en momentos muy difíciles. Desde niña empieza el fundamento de su éxito a nivel nacional como una ñusta y también a nivel internacional. O sea, es el ayllu en el escenario mundial, le mostró al mundo la cultura del ayllu”, explicó.

El libro se presentará en La Paz el 27 de julio y luego en Cochabamba.

Una voz que le canta a la Pachamama

El libro está dividido en dos partes y cada uno se subdivide en dos capítulos. Dos capítulos tratan sobre su trayectoria, un capítulo sobre 13 canciones de Luzmila Carpio (incluidas en un CD que viene con el libro) y el último, que habla sobre su trabajo en el disco Oratorio Andino Amazónico, que lo grabó con músicos europeos.

Hugo Vega Plaza indicó que Luzmila Carpio está contenta con el libro y que ella le ayudó a precisar datos y a revisar la parte de la traducción del quechua y el aymara.

Aunque no la entrevistó a profundidad para el libro, más fue un trabajo de documentación.