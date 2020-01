Recta final para elección del Defensor del Pueblo

Al menos cinco son los requisitos que Rolando Villena cree necesarios para la designación de su sucesor como Defensor del Pueblo. Se prevé que el miércoles la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fije las bases para el proceso de elección.



"No quisiéramos tener un defensor que solo justifique el cargo y no defienda al pueblo. Ojalá se de un espacio de debate en las comisiones y el Legislativo, esperemos que no salga rápido por el caño", manifestó la autoridad en conferencia de prensa.



Argumentó que esperan que el nuevo representante "sea de independencia, que sea probo, que tenga experiencia en la defensa de los derechos humanos, que tenga trayectoria", sin ningún nexo con el Gobierno o la oposición.



La semana pasada el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que "el mes de mayo culmina la gestión del actual Defensor del Pueblo, que por cierto fue una de las más lamentables, de hecho la más lamentable en toda la historia de la Defensoría".



Al respecto, Villena señaló que "no me voy a referir porque no corresponde. Por el respeto que tengo al cargo que tengo y al cargo que representa el vicepresidente, no estoy en el más mínimo interés de decir lo contrario, la gente y los medios de comunicación serán los encargados en decir si fue la peor gestión de la historia".