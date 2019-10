Posible balotaje en la ‘U’ abre pelea por alianzas

Con un posible balotaje en puerta, los candidatos comenzaron la pelea por las alianzas electorales ante de la nueva elección el viernes 15. La Corte prometió avanzar con el cómputo de datos hoy y espera cerrar el conteo hasta el martes.



EL DEBER supo esta tarde que los candidatos comenzaron a tomar contacto con los líderes de otros frentes electorales para lograr alianzas frente a los nuevos comicios.



Cuando todavía falta el conteo final de más de 20.000 votos, Alfredo Jaldín, que salió segundo, tomó contacto con el predicador Miguel Cadima para ver la posibilidad de un acuerdo dado que obtuvo una buena votación el viernes.



Alfredo Jaldín asegura que salió segundo, hay una fuerte pelea por ese lugar todavía. Waldo López, Miguel Cadima, Sergio Justiniano y Gustavo Coimbra reclaman que se cuente hasta el último voto.



Los resultados preliminares de la elección de rector en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) señalan que Saúl Rosas, de Unidos, tiene una ventaja que, por ahora, no le alcanza para una victoria en primera vuelta.



De modo que lo más probable, es que vaya a una segunda vuelta con Alfredo Jaldín, de Somos U, según las primeras actas computadas por la Corte Electoral Permanente. Según el escrutinio preliminar, Rosas cuenta con 462 votos del estamento docente, de 1.515 habilitados. Jaldín le siguió con 363 votos. Luego, Waldo López con 177 votos.



Rosas no se declaró ganador, pero ostentó la “buena ventaja” que logró sobre su rival en docentes. Jaldín aseguró que probablemente gane al contar a los estudiantes, que él se siente ganador. López informó que el entorno de Rosas ya los buscó para pedirle apoyo en un balotaje; pero él se tiene fe: cree que quedó en segundo lugar.



Fueron 300 las mesas habilitadas y 80.300 los electores universitarios, pero debido a que la votación empezó alrededor de las 11:00 en la mayoría de los recintos —y no a las 8:00, como anunció la Corte Electoral—, algunos estudiantes de la capital seguían votando hasta después de las 22:00. (Hasta el cierre de esta edición, no había datos estudiantiles definitivos).



Suspensión de votaciones

De hecho, la demora en el arranque del sufragio se prolongó hasta después del mediodía, lo que provocó el reclamo airado de los candidatos a rector Miguel Cadima, Sergio Justiniano, Gustavo Coimbra, López y Jaldín. El lío fue resuelto en la tarde, con un acuerdo firmado entre los candidatos y la corte, donde se aceptó que se repita de nuevo la votación total en las facultades Integral del Norte (Montero) y Ciencias Agrícolas el martes, sin afectar la fecha del balotaje prevista desde el inicio para el viernes 15 julio.



Ese martes se deberá repetir la votación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de algunas carreras de la Facultad de Humanidades, confirmó el rector Juan Ortubé.



Y aunque Miriam Guzmán de Molina, presidenta de la Corte Electoral, no aclaró qué cantidad de electores repetirá la votación, funcionarios dijeron que es un 20% del padrón electoral.