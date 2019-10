Ojo con los accidentes domésticos de los niños

Los más pequeños de familia pasan la mayor parte del tiempo dentro del hogar y se exponen a diferentes riesgos en los que pueden salir lesionados si no hay prevención de los adultos.



Sin la supervisión de un adulto los niños pueden sufrir caídas, asfixias e incluso ingerir productos tóxicos.



Sin embargo, los educadores y cuidadores no pueden estar al pendiente las 24 horas del día. Por ello es aconsejable tener una serie de medidas preventivas en caso de que se presenten este tipo de accidentes.



Respecto al tema la doctora Asbún, médico pediatra de Centro Médico Prosalud, recomendó una serie de consejos para prevenir estos incidentes domésticos:



-tCaídas de las camas: cuando el menor tiene aproximadamente 4 meses de edad comienza a voltearse, es importante colocar almohadas alrededor del niño, alfombras o goma eva bajo la cama, para amortiguar la caída en caso de que el niño se caiga.



-tEnchufes: cuando el infante tiene una edad de 7 meses en adelante comienza a conocer nuevas cosas a través del tacto, por ello es importante proteger los enchufe con tapones para prevenir y evitar que este se electrocute.



-tOrillas de las mesas: en el momento que el niño comienza a gatear o caminar, está propenso a sufrir lesiones en la cabeza por golpes , por eso es importante colocar gomas protectoras en las orillas de mesas y muebles, estas pueden ser adquiridas en ferreterías y supermercados.



-tCajones: los cajones y la puertas también pueden ocasionar lesiones en los menores, para ello existen artefactos que evitan que estos se cierren completamente, así el infante no sufrirá heridas en los dedos.



-tQuemaduras: las quemaduras son uno de los accidentes domésticos que ocurren frecuentemente, la especialista indicó que no se debe colocar ningún producto en la zona afectada, ya que pueden empeorar la situación. Lo recomendable es lavar con abundante agua y luego llevar al menor al centro médico mas cercano.



-tSustancias tóxicas: lavandinas, detergentes, lavavajillas y otros productos tóxicos, no deben estar al alcance de los niños, debido a que son de alta peligrosidad si son ingeridos por estos. Si en algún caso el niño consume alguno de estos, se recomienda llevarlo inmediatamente al médico, previa identificación del producto que se haya ingerido.