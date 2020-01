Crecida de ríos y barrios anegados por la lluvia

Crecida de los ríos Piraí, Grande, Surutú, Espejos, Elvira, Yapacaní e Ichilo, siendo estos cuatro últimos los que han alcanzado mayor nivel de agua, pero no crecidas extraordinarias, sumado a losson algunas de las consecuencias que ha dejado la lluvia que se registra en Santa Cruz desde ayer.De acuerdo con el informe brindado por el director del Searpi, Luis Aguilera,y esto ha sido casi general en todo el departamento cruceño, y se espera que mañana continúen las precipitaciones.Asimismo, indicó que los ríos Espejos y Elvira han reportado 4,8 m y 2,5 m, respectivamente,y que desde la zona de La Angostura hasta Cuatro Ojos en la zona norte,, pero con tendencia a subir si continúa lloviendo.Aguilera dijo que hasta el momento no se registró ningún hecho lamentable con los dragueros ni con su maquinaria, ya que losdesde ayer.El director del Searpi pide a la población y en especial a los dragueros precaución y, ya que estos tienden a crecer.Desde el Municipio Crueño se informó que la Unidad Municipal e Emergencia, siendo los más afectados los barrios Fátima 1 y Fátima 2 ubicados en el distrito 12 de la ciudad capital. Agregó que también se ha reportado la caída de un árbol en la plaza del Estudiante, situación que no reviste gravedad ya que no afecta la circulación de los motorizados.Otra zona también. Allí varios motorizados quedaron varados después de que ingresara agua al motor. Los vecinos del barrio Julio Leigue, que llevan varias semanas sin el puente del mismo nombre, debido a que fue arrasado por anteriores lluvias, están sufriendo para poder salir y realizar sus actividades diarias.