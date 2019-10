'El Chapo' está dispuesto a salvar a Kate del Castillo

Joaquín Guzmán Loera está dispuesto a declarar a favor de la actriz mexicana, según asegura su abogado. Ya se lo dijo en un mensaje: "Te cuidaré más que a mis ojos". Y ahí está, el preso más vigilado del mundo, intentando cumplir su promesa.



Joaquín Guzmán Loera se ha enterado a través de su abogado de que Kate del Castillo, la actriz mexicana que organizó todo el tinglado de su película autobiográfica y el encuentro con Sean Penn, está en "el ojo del huracán" por acercarse a él y ha salido en su defensa. Su abogado lo ha dejado claro, El Chapo estaría dispuesto a declarar a su favor: "Estoy seguro de que lo haría", indicó.



Realmente, Kate ha estado en el centro del huracán desde el principio. Ella era el principal motivo por el que el mayor narcotraficante del planeta estaba dispuesto a atender a "tres señores" que venían de Hollywood. Del Castillo gestionaría todo, desde la película sobre la vida del narco hasta el encuentro que Penn supo aprovechar en una entrevista para Rolling Stone.



Fue la única que no tuvo miedo a que su nombre apareciera en el texto. Ella fue la traductora y acompañante, la que respondía mensajes encriptados a altas horas de la noche con altas dosis de cariño provenientes del mayor criminal del mundo. "Te quiero", le dijo él. "Jamás nadie me había cuidado", respondió ella. Kate es ahora la única a la que buscan.



La Fiscalía mexicana va tras los talones de la actriz por la posible relación comercial entre ella y el narcotraficante. El delito de lavado de dinero sobrevuela su aparente tranquilidad en una lujosa mansión de Los Ángeles. Las autoridades mexicanas investigan si recibió alguna retribución del narco por cualquier gestión relacionada con la producción del filme o también por la posible inversión del criminal en su reciente marca de tequila.



La semana pasada la Procuraduría General de la República emitió una orden de "localización y presentación" para que la actriz declare obligatoriamente como testigo en el caso. Aunque esta medida sólo tiene validez si Del Castillo pisa tierras mexicanas.



"Yo no veo ningún problema para que tenga alguna persecución legal. Se entrevistó conmigo, platicamos de la película, pero es mentira que haya recibido un solo peso de mi parte, yo jamás le di un solo peso", le dijo El Chapo a José Refugio Rodríguez, el coordinador de la defensa del narco, formada por un equipo de más de 10 abogados.



Rodríguez ha querido recalcar este jueves en una entrevista a la emisora Radio Fórmula que "Joaquín únicamente iba a autorizar (...) la difusión de su vida en una película, pero sin que Guzmán aportara dinero". Y ha subrayado: "Se iba a financiar una vez que se tuviera la autorización expresa de Guzmán cediendo los derechos en favor de los cineastas argentinos para que ellos gestionaran".



“Era y es un proyecto muy ambicioso”, ha asegurado el letrado. Es. El abogado de Kate del Castillo dejó claro el martes que la película "sigue adelante". La defensa de Kate insiste en que lo único que buscaba Del Castillo con su visita a El Chapo era material para poder hacer un filme, un proyecto que comparó con El Padrino.