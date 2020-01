Sobre las mentiras de un documental trucho

Uno de ellos dijo que era licenciado y después se supo que había faltado a la verdad. Otro señaló que no veía a su exnovia desde 2009, pero posteriormente explicó que no la había reconocido en un carnaval de Oruro. Ese mismo declaró que desconocía que LaMia operaba en el país y luego circularon sus fotos en la cabina de uno de sus aviones. Un tercero dijo que Wálter Chávez nunca fue asesor del Gobierno. Varios indicaron que se habían enterado de la represión de Chaparina “a través de los medios”. Alguno de ese grupo aseguró que se había “roto la cadena de mando”. Los mismos expresaron que no sabían de las corruptelas del Fondo Indígena. Y así. Todos esos, ahora, cosa curiosa, usan recursos estatales para producir un documental que ataca a los periodistas de un puñado de medios independientes. Yo soy uno de los mencionados.No deja de ser indignante que los que mienten, falsean, ocultan y manipulan tengan cara para calificar de “mentiroso” a un grupo de periodistas. Es el mundo al revés, los conejos hablando de dientes. El caso Zapata existió. Morales dijo que había tenido un hijo con su exnovia, pero que el niño había muerto (luego supimos que en realidad no sabía si el niño había nacido o no). Además, es un hecho que la exenamorada obtuvo, a los 26 años, y sin ser profesional, un trabajo en una empresa china, nada menos que como encargada de negociar contratos con el Estado. Y que la empresa logró millonarios acuerdos, la mayoría por contratación directa. Una justicia independiente, si existiera, podría indagar si ello entraña o no tráfico de influencias. Pero esa justicia no existe. Por el contrario, la exnovia, además de un chofer y una funcionaria intermedia están hoy detenidos.El oficialismo cree que fue derrotado en el referéndum solo por la difusión de ese caso, pero olvida mencionar que previamente ya había perdido porcentajes importantes de voto por la corrupción del Fondo Indígena (1.040 dirigentes recibieron en total $us 514 millones en sus cuentas bancarias particulares), por las palizas a los discapacitados, por el maltrato al movimiento cívico potosino, por construir palacios en vez de pensar en políticas de desarrollo, por demostrar una descontrolada angurria de poder, por la ineficiencia, por la corrupción, etc. La gente no es tonta, se da cuenta y acude a votar. Todo eso sumó el 51% de voto en contra y le propinó a Su Excelencia la primera derrota electoral de su vida.Pero el acto desproporcionado (e irreflexivo) de hacer un documental contra cuatro medios de comunicación y cuatro periodistas, movilizando recursos estatales, y luego promoviendo su difusión gratuita en canales de TV y salas de cine, demuestra la desesperación y el descontrol del Gobierno. Y el cada vez más indisimulable temor de que, con Evo o sin él en la papeleta, el MAS perdería una elección en 2019