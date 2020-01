Quintana y otras ex autoridades representarán a Bolivia

Los ex ministros de la Presidencia, Comunicación y Defensa, Juan Ramón Quintana, Marianela Paco y Jorge Ledezma, respectivamente, son algunos de los nuevos representantes diplomáticos bolivianos en el exterior.

Las ex autoridades participaron del curso de inducción al servicio exterior realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que concluyó hoy en su primera etapa, con la entrega de certificados.

Quienes serán nuevos cónsules, embajadores o directores visitaron esta mañana al presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno y recibieron recomendaciones para su trabajo. La lucha contra la corrupción y velar por los derechos humanos de los migrantes nacionales fueron dos de las principales recomendaciones.

Junto a Quintana, Paco y Ledezma, también figuran los nombres de Dionisio Núñez, ex viceministro de la coca; la ex alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis; el ex diputado Edmundo Polo, entre algunos.

El canciller Fernando Huanacuni, en el acto de clausura del curso, indicó que "somos herederos de una gran cultura" e instó a los nuevos representantes a surgir desde el lugar de origen. "El lugar más importante es donde estás tú", matizó.

Respecto a Quintana, aún no existe confirmación sobre el país al que irá como representante, aunque en esferas del Gobierno se sostiene que será embajador boliviano en Cuba.