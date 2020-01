Suspenden nuevamente juicio contra Cusi

Nuevamente se suspendió el juicio de responsabilidades contra del magistrado suspendido del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, hasta el 27 de enero, por ausencia de dos miembros del Tribunal de Sentencia de la Cámara de Senadores, informó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lino Cárdenas.



"Lamentar que se ha haya postergado una vez más el juicio porque dos senadores que actúan de jueces en el Tribunal de Sentencia resulta que están enfermos", precisó.

Es la sexta vez que el juicio contra Cusi se suspende.



Condori informó que para evitar más dilaciones en el caso, se decidió que será la última vez que el juicio se suspende por falta de algún miembro del Tribunal.



"La próxima plantearemos la exclusión del Tribunal de la persona que se vea afectada por el tema de salud o porque simplemente no llegue para que el juicio prosiga con los jueces que queden porque de lo contrario nos vamos pasar el tiempo con el intento de desarrollo de la audiencia y no se instalará, y vamos a parecer la justicia ordinaria donde tardan por tiempos indefinidos los juicios", complementó.



Por su parte, el abogado defensor del magistrado, Williams Bascopé, confirmó que el juicio fue suspendido para la última semana de enero.



"Han presentado justificativo dos de los jueces que hacen el conjunto del Tribunal y el Presidente de la Sala ha visto coherente no seguir con el juicio porque la ley no lo permite por principio de integridad del Tribunal, esperamos que es día se hagan presentes todos los jueces y porque por nuestra parte ya estamos con todos los argumentos como para asumir la defensa del magistrado Cusi", explicó.



El proceso contra Cusi data de 2014 y fue iniciado por la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional (2010-2014), pero fue suspendido inicialmente por el delicado estado de salud del exmagistrado.



Ese proceso se fundamenta en presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato, al dejar en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado.