Protestas contra la visita de Obama en Argentina

La máxima seguridad dispuesta para proteger al presidente Barack Obama no pudo con la furia de al menos 200 personas que vencieron el cordón de seguridad que custodiaba el paso del estadounidense por la ciudad de Bariloche.



Al grito de "patria sí, colonia no" se lanzaron hacia la comitiva y lanzaron objetos a los autos que acompañaban el paso de Obama el día que se recuerda el 40 aniversario de la dictadura militar en Argentina (1976 - 1983), informa perfil.com.



Un día antes, este miércoles, cerca de 2 mil personas llegaron hasta el barrio de Palermo en Buenos Aires para repudiar la visita del mandatario, según informa el diario La Tercera. Cerca de la embajada de Estados Unidos y del lugar donde se alojó la familia Obama, la protesta incluyó la quema de banderas estadounidenses.



Posiciones encontradas



Hay quienes ven en la visita de Obama la reconciliación entre Argentina y Estados Unidos, dos países distanciados por varios años y el inicio de una nueva era que puede resultar beneficiosa para ambos.



Para otros, que la llegada del mandatario haya coincidido con el aniversario de una de las dictaduras más cruentas de América Latina, hizo arder una herida que aún no ha cerrado.



Lee más: ¿Por qué importa la visita de Obama a Argentina?



Ante esa reacción, el presidente de Estados Unidos anunció la apertura de archivos militares y de inteligencia del periodo que dejó más de 30 mil desparecidos en Argentina.



"¿Cuál fue el rol de Estados Unidos durante la dictadura?"



Fue la consulta de un periodista al presidente Obama durante la conferencia de prensa que ofreció junto al anfitrión, Mauricio Macri.

"Hubo momentos en la política de Estados Unidos que no fueron productivos y que fueron contrarios a lo que yo creo debe representar", respondió Obama.



Tras aclarar que en su país se hace mucha "autocrítica", añadió sabe "que existen polémicas sobre las políticas de Estados Unidos en esos días oscuros. Las democracias deben tener el valor de reconocer cuando no se está a la altura de los ideales que defendemos, cuando hemos tardado en defender los derechos humanos. Eso fue el caso de Argentina", según informa el periódico Página 12.



Conoce más: Argentina y EEUU renuevan relación



El homenaje



Este jueves Obama participó junto a Macri de los actos conmemorativos hacia las víctimas de la dictadura en el Parque de la Memoria (Buenos Aires) donde arrojaron flores blancas al Río de La Plata. El mismo río donde en los años 70 fueron arrojados muchos disidentes del régimen en los llamados "vuelos de la muerte".,

