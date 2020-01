Fundahvida ayuda a los necesitados en Cotoca

Fundahvida se ha convertido, en pocos meses, en una mano amiga que ha dado auxilio a los vecinos del municipio de Cotoca. Esta fundación entrega donaciones y ayuda económicamente a personas de escasos recursos que tienen problemas de salud y que no pueden costear sus gastos hospitalarios.



La Fundación de Voluntarios Dejando Huellas de Vida, recibió su personería jurídica en diciembre de 2016 y desde entonces su trabajo no ha parado. Hasta la fecha, han colaborado a más de un centenar de familias de forma directa e indirecta, que han buscado en este grupo un socorro para sus males. La colaboración va desde la compra de medicamentos, entrega de sillas de ruedas e incluso el pago total de internación en los hospitales.



La idea surgió, dicen quienes conforman el directorio, de la necesidad de ayudar a la gente que no tiene un seguro médico ni los fondos para hacerse curar. "Los aportes son voluntarios, tenemos amigos que nos los entregan y nos permiten ayudar a la gente del municipio de Cotoca", indicó Wilfredo Áñez, presidente de esta fundación que dentro de poco, estrenará un edificio para atender de forma directa a los beneficiarios.

De momento, el alcance de la fundación es a escala departamental y se focaliza en ayudar a vecinos del Santuario, aunque recalca, la meta es tener un alcance mucho mayor y para eso se está trabajando con un grupo de captación de recursos para buscar respaldo de ONG's y benefactores que quieran colaborar.

¿Cómo obtener la ayuda?

Lo primero que se debe hacer es contactarse mediante la página de facebook de Fundahvida y dejar un mensaje que es contestado en menos de 24 horas. Luego, una visitadora social recaba los datos de la persona que solicita la ayuda, y se procede a ver el caso. También, se ha habilitado el número de teléfono 67747674, para llamadas.

A continuación te presentamos algunos de los casos en los que Fundahvida ha actuado