Niegan acción de libertad a León; cautelar, sin fecha

La juez Séptimo de Sentencia, Sussel Márquez, se declaró incompetente para tratar la acción de libertad que planteó el abogado Eduardo León, pese a que los abogados y el propio accionante de este recurso demostraron plenamente las irregularidades que hubo en su caso desde hace ocho días.



“La juez dice que no puede pronunciarse sobre temas de fondo y nos remite al juez controlador del caso, que es el juez noveno. Pero, nosotros hemos recurrido a ese juez porque no nos da solución; le pedimos que nos diga, con nombre y apellido, a qué autoridad podemos acudir ahora y nos manda al juez noveno que no puede tratar este caso”, dijo desalentado el abogado, Jorge Pérez, uno de los más cercanos colaboradores de Eduardo León.



La decisión desató una airada protesta de León y de su familia que estuvo en la audiencia; mientras los medios de comunicación fueron desalojados del salón por la juez Márquez antes de dictar su resolución.



Ahora, la defensa evaluará qué pasos seguir porque reclamaron que en ocho días no se pueda realizar la audiencia cautelar y tuvieron que esperar otros cuatro días para esta audiencia de acción de libertad cuando el plazo es de 24 horas.