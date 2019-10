Nestlé asegura que en 30 años no habrá más agua

Poco más de tres décadas. Eso es lo que le queda al ser humano para seguir disfrutando del agua potable de la Tierra si no corrige sus malos hábitos. Así lo ha afirmado "The Inquistr" basado en un informe secreto filtrado por el sitio web WikiLeaks.



Nada más que nueve años para empezar a sufrir las consecuencias de las malas acciones que realizamos y con las que atacamos directamente a nuestro hábitat todos los días.



Según un informe realizado por ejecutivos de Nestlé, la compañía de alimentos más grande del mundo, un tercio de la población mundial tendrá problemas de escasez de agua antes de 2025, mientras que solo 25 años después (2050), la situación será catastrófica.



Pero, ¿qué puede estar haciendo tan mal el ser humano para poner en peligro todo el agua potable de la Tierra? Muy fácil, todo se resume a su dieta por excelencia: la carnívora.



Según este estudio, el verdadero factor que amenaza directamente el agua potable es la dieta centrada en carne que se sigue, en más cantidad, en Occidente. Una dieta carnívora que conlleva un elevado gasto de agua potable para alimentar el ganado.



No obstante, todavía se está a tiempo de cambiar el futuro del preciado líquido. Si los humanos consumieran más vegetales que carne los gastos de agua serían menores.



Si fuera por Estados Unidos el agua se hubiera acabado en el 2000.



Actualmente, los estadounidenses son los mayores consumidores de carne a nivel mundial si todos los habitantes del planeta tuvieran los mismos hábitos alimenticios que el estadounidense medio, el agua potable se habría acabado ya en el año 2000, cuando el planeta alcanzó los 6.000 millones de habitantes.



No obstante, otros países como la India, China o Australia van por el mismo camino.