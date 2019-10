EEUU busca una relación de 'confianza' con Bolivia

El encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos (EEUU) en La Paz, Peter Brennan, afirmó que su país quiere una relación de confianza con Bolivia, lejos de acusaciones, insultos y ataques que no ayudan en nada a ambos países.



"Tenemos que seguir trabajando para establecer una relación de respeto, donde no hay insultos, ni ataques, ni acusaciones. Creo que es importante que haya una relación de confianza, basada en temas sustanciales en los que podemos trabajar y en ese estamos trabajando", sostuvo después de un acto en Cancillería.



El diplomático aseveró que "no tenemos ninguna fecha ni nada en este momento" para una reunión bilateral "al más alto nivel" entre el presidente Evo Morales y su par norteamericano, Barack Obama, idea que surgió desde Cancillería nacional.



Hace algo más de una semana se conoció sobre una posible visita del vicesecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Alex Lee, a producirse entre el 16 a 20 de noviembre, pero la oferta no fue contestada por el ministerio de Relaciones Exteriores.



Brennan también se refirió al viaje que el presidente Evo Morales realizará a EEUU la próxima semana, para reunirse con inversionistas, banqueros y organismos financieros internacionales en un evento organizado por el diario británico "Financial Times".



"Yo sé que el presidente Evo Morales y varios otros del Gobierno se van a Nueva York el lunes para el foro de inversiones, nos parece buena idea y espero que se den buenos resultados en esta reunión", afirmó el diplomático.



La Paz y Washington suscribieron el 7 de noviembre de 2011 un convenio que sentaba las bases del nuevo relacionamiento bilateral, marcado desde 2008 por una compleja situación a raíz de la mutua expulsión de embajadores y denuncias de injerencia.