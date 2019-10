Evo defiende a Achacollo y Fiscalía encarcela a Ramos

Mientras se procesa a representantes campesinos e indígenas por supuestos actos de corrupción dentro del ex Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígena Originario y Comunidades?Campesinas, el presidente Evo?Morales nuevamente volvió a defender a la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, expresidenta del directorio de la entidad, que aprobaba proyectos para financiarlos con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).



“La justicia tiene que caer a todos. ¿Qué cortina de humo hay? ¿Todavía no están llegando los autores intelectuales? Que presenten pruebas de dónde están los autores intelectuales, que no sea solo para los medios de comunicación. Y si hay pruebas documentadas, dejamos en manos de la justicia; que juzgue”, declaró ayer el primer mandatario, cuando se le preguntó sobre las afirmaciones que hace la oposición, respecto al caso.



Observó a los partidos de derecha de acusar a la justicia por no investigar y luego, criticarlos cuando lo hace y acusar de que el Gobierno protege a los involucrados.



Detención preventiva

El juez anticorrupción del Tribunal de Justicia de El Alto, Ricardo Pinto, dictó detención preventiva en la cárcel de Obrajes para la exministra de Desarrollo Social, Julia Ramos.



La exautoridad, una de las líderes de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, está acusada de aprobar ocho proyectos “fantasma” cuando era miembro del directorio del ex Fondo Indígena.



Luego de esa audiencia, también fue procesado el senador del Movimiento?Al?Socialismo (MAS) Jorge Choque y el líder campesino chuquisaqueño Damián?Condori.



A Choque le dieron detención domiciliaria con libre circulación laboral previa acreditación de domicilio y se le fijó una fianza de Bs 40.000

Las audiencias se desarrollaron por separado, entre las 11:30 y primeras horas de la madrugada de hoy. Suspendieron para hoy la audiencia del dirigente Damián Condori