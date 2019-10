Paura Rodríguez y Erick Cuevas, juntos en un disco

La poeta Paura Rodríguez y el músico y compositor Erick Cuevas, unieron sus talentos para crear un disco que han denominado Coexistencia. Lo presentan esta noche, a las 19:30, en el Centro Cultural Simón I. Patiño (Independencia, esq. Suárez de Figueroa)

El disco contiene 10 piezas, en ellas Rodríguez lee los poemas que se encuentran en su libro Deshilvanando el misterio de la hierba (una antología personal publicada en la editorial El Ángel Editor, de Ecuador), mientras que Cuevas pone la música.



“El proyecto empezó más o menos el año pasado. Para la semana de la poesía lo escuché tocar a Erick y me gustó mucho lo que hacía. Entonces le dije que algún día tendríamos que hacer algo, él también se interesó, pero recién a finales del año pasado pudimos concretar algo”, comentó Rodríguez.



La poeta agregó que Erick hizo un gran trabajo con las piezas musicales, ya que no es un simple acompañamiento a sus lecturas lo que ha hecho, sino que creó una composición para cada uno de los poemas. “Erick se esforzó mucho componiendo”, dijo Rodríguez.



Coexistencia se compone de 10 piezas, ya que algunos poemas eran muy breves, entonces tuvieron que fusionarlos en un solo track.



Experimentar



Erick Cuevas está contento con el resultado de este experimento; además, es la primera vez que hace este tipo de trabajo con la poesía, lo que para él fue un enorme y grato esfuerzo. “Es un campo que no había explorado pero que permite nuevas posibilidades, te permite buscar nuevas sensibilidades musicales”, mencionó el músico.



Para el disco Cuevas utilizó instrumentos rústicos, como la ocarina, la quena, la tarca; también la guitarra, la mandolina y el ukelele. “Es un buen proyecto que ojalá sea el nacimiento de un nuevo lenguaje musical”, agregó Cuevas.



“Nos juntábamos con Paura y hacíamos diferentes tomas, fue un poco cansador para ella, ya que tenía que leer varias veces hasta que encontrábamos la toma adecuada”, dijo Cuevas.



El arte del disco fue realizado por Valentina Bacherer, en base a fotografías inspiradas en el disco