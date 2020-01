Bolivia no obstaculizará la investigación del accidente de LaMia

"Bolivia no tiene el más mínimo interés de obstaculizar la investigación que se está realizando en Colombia", aseguró el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, frente al informe de la Seguridad Aérea de Aerocivil, en el que se apunta a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), en ocho errores en la autorización de la salida y en que la aeronave de LaMia.

La autoridad agregó que "Bolivia no tiene ningún interés en ocultar y socapar a nadie absolutamente, ha habido víctimas y el Estado como tal va evidentemente a responder y accionar sobre aquellas personas, funcionarios o quienes tengan que ver con la responsabilidad en este lamentable episodio".

Entre las conclusiones preliminares de la investigación colombiana se detalla que la nave partió con sobrepeso y que no se observó que el tiempo en ruta era el mismo que la autonomía de vuelo, cuando debía tener combustible para volar al menos una hora y 30 minutos más, entre algunos errores.

La tragedia del pasado 29 de noviembre terminó con la vida de 71 personas.

El director de Aeronáutica Civil de Colombia, Alfredo Bocanegra, dijo ayer que su país no recibe colaboración para investigar el caso LaMia de algunas autoridades bolivianas. "Bolivia no cuenta con un sistema ensamblado como el nuestro, un sistema único, está en varias dependencias, de unas hemos recibido colaboración y de otras no", declaró.