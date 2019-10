Acusan al MAS de atacar al alcalde de Trinidad

Tras las movilizaciones de juntas vecinales ligadas al MAS que reclaman la atención del alcalde de Trinidad, Mario Suárez, dirigentes departamentales del MNR acusan al gobernador beniano Alex Ferrier de pretender desestabilizar la gestión de Suárez.



"El pueblo ha confiado en nosotros y principalmente en Suárez. No tenemos una varita mágica para decir quiero esta obra y al momento se haga", dijo la concejal del MNR, Judith Esero, según La Palabra del Beni.



El alcalde trinitario dijo que en su momento pidió a Ferrier que lo deje trabajar y manejar un solo discurso para no poner trabas a la gestión que le confió la población.



"Creo que Trinidad y el Beni nos necesitan para trabajar, pero lo preocupante es que se maneja un doble discurso. Le vuelvo a pedir que se trabaje, sino que no le mienta al pueblo, que diga públicamente que quiere tumbarme", manifestó.

