Muñoz: Chile no cambia de rumbo pese supuesta oferta boliviana

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo este lunes que Chile no va a cambiar su rumbo en cuanto a la "defensa de sus intereses", luego que un diario santiaguino publicara el domingo que Bolivia supuestamente ofreció retirar la demanda en La Haya a cambio de un enclave costero en Pisagua.



El reporte de La Tercera divulgado este domingo 11 fue desmentido el mismo día por las autoridades bolivianas. La ministra de Comunicaciones, Amanda Dávila, dijo que dicha propuesta constituye una falacia.



"Chile no va a cambiar su rumbo en términos de la defensa de sus intereses, independientemente de las propuestas que se hayan hecho o no se hayan hecho", enfatizó este lunes el canciller en rueda de prensa.



El comentario del ministro fue en respuesta a una pregunta de un periodista acerca de la existencia de una supuesta propuesta que en secreto habría hecho Bolivia a Chile para buscar una salida negociada a este conflicto.



“Formalmente Chile nunca recibió ninguna propuesta. No me puedo hacer cargo de un rumor, y menos de un rumor que ha sido desmentido. Nosotros no nos vamos a desviar de nuestra estrategia de defensa de los intereses nacionales", informó Muñoz.



Las declaraciones de la autoridad chilena fueron realizadas tras dar a conocer la agenda que tendrán en Nueva York los próximos días, donde la presidenta Michelle Bachelet presidirá sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.