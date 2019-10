Alistan la nave que llevará gente más lejos de la Luna

La empresa Airbus Defence and Space comenzó este jueves en Bremen (Alemania) el ensamblaje del módulo de servicio europeo que se acoplará a la nave Orion de NASA, proyecto con el que se espera transportar astronautas al espacio profundo.



La Agencia Espacial Europea (ESA) encargó en noviembre de 2014 a Airbus el desarrollo y la construcción de este módulo, que, situado bajo el de la tripulación, suministrará propulsión, potencia, control térmico, oxígeno y agua a los astronautas de Orion en misiones más allá de la Luna y Marte.



Según explicó la empresa en un comunicado, el módulo estará integrado por más de 20.000 partes y componentes, desde dispositivos eléctricos para los motores de los cohetes y paneles solares a tanques para propelentes.



El inicio del ensamblaje tras llegar la estructura del modelo de vuelo desde la empresa Thales Alenia Space Italia supone un hito en el programa Orion, destacó Airbus.



"Con el módulo de servicio Orion somos parte de una misión espacial histórica", aseguró el director de Sistemas Espaciales del grupo, François Auque.



La cápsula Orion realizó su primer vuelo de prueba no tripulado al espacio en 2014 y el segundo, denominado Exploration Mission-1, está previsto para 2018, ya con el módulo europeo.



Será un vuelo no tripulado más de 64.000 kilómetros más allá de la luna, que partirá de la Centro Espacial Kennedy de Florida (EEUU) y se prolongará durante alrededor de veinte días.



La nave, según explica la ESA, amerizará sobre el Océano Pacífico ya sin el módulo de servicio europeo, preparado para separarse y quemarse sin causar daños en la atmósfera.



La primera misión tripulada, con cuatro astronautas y denominada Exploration Mission-2, está prevista como pronto para 2021.

La cápsula Orion abrirá el camino hacia la exploración de nuevos destinos en el espacio profundo, como un asteroide o el planeta Marte, y es considerada una nueva era en la exploración espacial.



El módulo de servicio europeo, que pesa en total poco más de 13 toneladas, es de forma cilíndrica y de aproximadamente cuatro metros de diámetro y de alto, con cuatro paneles solares y 8,6 toneladas de propelente para alimentar el motor principal y 32 propulsores más pequeños.



Además de propulsar la nave Orion, se utilizará para las funciones de maniobras y control de la altitud orbital y proveerá los principales elementos del soporte vital para los astronautas, como oxígeno y agua.