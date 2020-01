Bolivianos detenidos en Argentina no pasan del 0,3% de los reos

Tras las reuniones sostenidas entre la comisión boliviana que viajó a Argentina y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pudo establecer que la cantidad de detenidos bolivianos en los penales de Buenos Aires no supera el 0,3 por ciento. Con esta cifra, a decir del senador José Alberto Gonzáles, no se puede acusar del incremento de la delincuencia a la presencia de extranjeros.



"Ellos tienen datos de unos 350 mil migrantes en Argentina, nosotros creemos que son más, pero nos decían que son 600 bolivianos detenidos, no todos vinculados al narcotráfico, pero así sean esos 600, no representan ni siquiera el 1 por ciento", indicó.



Ahora bien, "nosotros tenemos informes de las autoridades penitenciarias que nos indican que son 160 bolivianos de una población carcelaria de 39 mil detenidos en Buenos Aires, entonces no hay punto de comparación", dijo el senador.



Gonzáles aclaró que el Gobierno nacional no protegerá a las personas que cometan delitos y, aclaró que el reclamo que se hizo ante las autoridades argentinas, no tiene la intención de defender a estas personas.



La polémica se desató luego de que la ministra Bullrich vinculara a migrantes paraguayos, peruanos y bolivianos con el crecimiento del narcotráfico en su país lo que hizo que crezca la preocupación de los compatriotas que viven en tierras argentinas por el temor de ser deportados.



González también reclamó de sus ciudadanos que denuncien los maltratos y que no dejen pasar las cosas porque esos detalles que se callan pueden ir en aumento y se llega a esta situación, "puede que digan que no hacemos caso y que no atendemos, pero tenemos que mejorar todos, en las oficinas recibir los reclamos y los ciudadanos presentar sus denuncias a través de sus comunidades, tenemos que organizarnos", dijo.