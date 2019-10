Plantean reactivar Fondo Indígena pese al daño millonario

El Gobierno plantea darle un nuevo rumbo al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Indígenas, donde se evidenció un daño económico de 102 millones de bolivianos, según una intervención realizada a ese emprendimiento.



"Habrá un equipo, no conozco mucho de temas legales, para que los que hicieron mucho daño al Fondo Indígena sean procesados, caiga quien caiga, eso dijo el Pacto de Unidad", señaló el presidente Evo Morales.



Adelantó que en los próximos días se designará a un nuevo director e informó que hoy su Gabinete de ministros, a la cabeza del vicepresidente Álvaro García Linera, trabajan un Decreto Supremo (DS) que definirá de mejor forma a qué se deben destinar los recursos.



Durante la intervención se evidenció la existencia de 30 proyectos "fantasmas", a los que se destinaron 14.514.349,97 bolivianos. El daño económico supera en 30 millones de bolivianos, lo estimado por la Contraloría General del Estado, que después de una auditoría se habló de 72 millones.



El Fondo Indígena aprobó, hace casi seis años, 3.177 proyectos para organizaciones sociales, 1.100 recibieron al menos un desembolso para la ejecución y 2.077 no recibieron recursos. Muchos ni siquiera fueron iniciados.



Casi 90 personas son procesadas por tener algún grado de responsabilidad en la administración de dinero, entre ellos Adolfo Chávez y Damián Condori, disidentes al MAS. El presidente negó que se trate de algún tipo de parcialización.