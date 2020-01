Eduardo Rodríguez no será candidato y CEUB, en jaque

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé desistió de presentarse como candidato a magistrado en las elecciones judiciales de octubre, luego de la convocatoria que realizara el exsenador del MAS Adolfo Mendoza para que sea parte de este proceso. La decisión se conoció justo cuando la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) puso en jaque al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) por diferir constantemente la realización de la Conferencia de Universidades que debe definir la tarea de la comisión académica en este proceso.

“Le solicito que se presente a las elecciones judiciales de octubre próximo. Lo convoco a que acepte este desafío”, refería la carta del ex senador masista.



Horas más tarde, y a través de su cuenta personal, Rodríguez Veltzé publicó una carta en la que desiste de este pedido. “No puedo interrumpir mi tarea de representación del país ante la Corte Internacional de Justicia y diplomática en Holanda, es también un mandato expreso que compromete mi dedicación de servicio público”.

Cuando faltan ocho días para que concluya el plazo para el registros de precandidatos para la elección judicial, las comisiones de Justicia Plural y la de Constitución no habían recibido a ningún postulante más al que se presentó el 11 de mayo.



UMSA vs CEUB

De igual modo, ayer se conoció una carta que envió el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, en la que advierte que una decisión final del papel de esta casa de estudios superiores en la preselección será definida por otra instancia. “Estoy poniendo en conocimiento del HCU semejante atropello contra la UMSA, para que sea esta instancia la que decida las medidas a tomar, incluyendo nuestra participación en el proceso de preselección de candidatos a la magistratura judicial”, señala la carta enviada ayer.



El secretario ejecutivo del CEUB, Gustavo Rojas, dijo que la carta del rector Albarracín está en consideración del Comité Ejecutivo y será respondida adecuadamente.



La polémica surgió por la constante postergación de la Conferencia de Universidades, que es la máxima autoridad de las universidades y, según Rojas, es la que debe avalar la participación de los académicos en la preselección de candidatos.



Aunque luego dijo que la designación realizada de 11 académicos titulares y alternos no corre riesgo porque ya se definió el trabajo.