La Paz y Santa Cruz lideran las redes de gas domiciliario

En la carrera para dotar a más familias de la comodidad de contar con gas domiciliario a menor precio que el GLP, La Paz y Santa Cruz marcan la diferencia, mientras que Beni y Pando dan sus primeros pasos.



De acuerdo con YPFB, entre 2010 y 2016 las instalaciones internas de gas domiciliario fueron 584.595, mientras que entre 1994 y 2009 se realizaron 121.104. Entre ambos periodos (1994-2016), las instalaciones de gas domiciliario en el país suman 705.699.

Es en este escenario en el que La Paz (más El Alto) toma la delantera, pues hasta el año pasado registró 294.226 instalaciones, siendo el 2014 el de más conexiones, con 45.196, para luego en 2015 y 2016 tener un promedio de 34.000 unidades.



Mientras que Santa Cruz, con 136.356 conexiones domiciliarias, ocupa el segundo lugar a escala nacional.



Al respecto, Roberto Adalius, distrital de redes de gas Santa Cruz, explicó que el departamento se encuentra rezagado debido a que recién en 2011 YPFB se hizo cargo plenamente de las instalaciones y de 5.602 conexiones realizadas en 2012 subió a 32.291 en 2014, para bajar en 2015 a 28.450 y volver a subir en 2016 a 32.767 conexiones al año.



“Tenemos el objetivo de 2017 en adelante de realizar, en promedio, unas 30.000 instalaciones al año”, explicó Adalius.



El funcionario remarcó que para las próximas gestiones se trabajará para dotar con gas domiciliario a los barrios más populosos de la capital cruceña, como el Plan 3.000, la Villa Primero de Mayo y La Cuchilla.

El interés para dotar de gas a la mayor cantidad personas se apoya en que el costo promedio mensual oscila entre los Bs 8,92 y los Bs 16, cuando por lo general una familia promedio al mes usa dos garrafas de GLP, debiendo pagar Bs 45 (Bs 22,50 cada una).

Mientras La Paz, Santa Cruz mandan, Beni y Pando dan sus primeros pasos, pues en el caso beniano en 2014 se realizaron 434 instalaciones y en 2016 se llegó a las 2.737.

En cuanto a Pando, de 10 conexiones en 2014 se pasó a 532. Sobre el tema, Adalius sostuvo que ese despegue se debe a que desde el año pasado la distrital Santa Cruz dejó de hacerse cargo de Beni y Pando, para abrir una oficina en Riberalta que lo hará en ambos departamentos.



Familias beneficiadas



Desde la estatal petrolera indicaron que entre 2010 y 2016 se dotó de gas natural domiciliario a 2,9 millones de usuarios, cifra que aumenta si se toma en cuenta el periodo 1994-2009, en la que 605.520 usuarios son beneficiados.

Sumando ambos periodos, en la actualidad hay 3,6 millones de usuarios que usan el servicio de gas domiciliario.



Para Víctor Hugo Figueroa, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, la cantidad de personas que cuentan con gas domiciliario es baja, teniendo en cuenta el potencial del país como productor y exportador de gas natural.

Figueroa remarcó que es necesario que el hidrocarburo llegue a la mayor cantidad de familias, en especial a las que tienen bajos recursos, ya que se trata de un energético barato.

Inversiones



En cuanto al destino de recursos, desde Yacimientos detallaron que entre 2010 y 2016 se invirtieron $us 729,11 millones en la construcción de red primaria, red secundaria y el servicio de conexión en instalaciones internas para el sistema convencional y virtual. Y para este año, se espera que YPFB destine $us 131,76 millones.



Adicionalmente, entre 2005 y 2009 se invirtieron $us 58,1 millones, haciendo un total de $us 787,22 millones de inversión entre 2005 y 2016.

En Santa Cruz, en 2017 se invertirán Bs 1.287 millones.

Proyecto de gnl suma tres nuevas regiones

En cuanto al programa de Gas Natural Líquido, las poblaciones beneficiadas con el sistema virtual, al 22 de marzo de 2017, son las siguientes.

En La Paz: Coroico, Guanay, Achacachi y Desaguadero ya cuentan con las Estaciones Satelitales de Regasificación (ESR) y las mismas están funcionando, mientras que las que serán puestas en marcha están en Caranavi, Rurrenabaque y San Borja.

En Oruro, Challapata, Huari y Huanuni tienen operando su ESR, lo mismo que en las localidades potosinas de Llallagua, Uncía, Tupiza, Uyuni y Villazón.

Santa Cruz, con diez municipios, es el que tiene mayor cantidad de localidades con el sistema de GNL.

Ascensión de Guarayos, Cabezas, Abapó, Río Seco, San José de Chiquitos, San Julián, Roboré y San Ignacio de Velasco ya cuentan con el ESR, mientras que Mora y Zanja Honda están a la espera de entrar en operación.

En Beni, Riberalta y Guayaramerín tienen el servicio de GNL, mientras que en Trinidad, San Ignacio de Moxos y Santa Ana de Yacuma aún deben esperar, igual que Cobija (Pando).

Sobre las inversiones realizadas para poner en marcha el sistema ESR, la estatal petrolera informó de que se invirtieron $us 260 millones en los tres niveles que permiten contar y desarrollar el sistema de GNL.