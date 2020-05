El papel periódico no transmite el Covid-19

Escucha esta nota aquí

La pandemia del coronavirus exige extremar las medidas de higiene para evitar los contagios. Los médicos y científicos recalcan la importancia de lavarse las manos, de mantener la distancia social y estar alerta en lugares congestionados. En estas circunstancias, ¿es seguro leer el periódico?

En declaraciones a la BBC Radio Scotland, George Lomonossoff, virólogo del Centro de Investigación Microbiótica John Innes, del Reino Unido, considera que el papel utilizado para la impresión de periódicos representa posibilidades de contagio ínfimas. “Este tipo de material es bastante estéril, debido a cómo se imprime y al proceso por el que ha pasado”, asegura.

Los procesos de impresión a los que se somete el papel contribuyen a esta nula posibilidad de contagio. También se suman las medidas asumidas por los medios impresos para que su personal respete las medidas sanitarias y de asepsia de la manera más estricta.

Los expertos analizan el tiempo que puede permanecer el virus en diversas superficies. Un informe publicado en The New England Journal of Medicine revela que el Covid-19 puede permanecer, en condiciones ideales, hasta tres días en superficies como el plástico y el metal. Sin embargo, el mismo estudio refleja que otras superficies más porosas, como el cartón, no pasan más allá de 24 horas. “Incluso con una carga relativamente alta de virus en las gotículas respiratorias, se percibió una rápida pérdida de capacidad infecciosa sobre los materiales de papel y algodón”, revela el estudio.

El médico argentino Eduardo López recuerda que “hay una serie de trabajos y recomendaciones, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud, que dicen que el papel impreso como diarios, propagandas y demás no transmiten el coronavirus”. En lo que respecta al papel de diario es categórico y resalta “que no hay riesgo de que se contamine por largo tiempo y que contagie a las personas”.

Para López, “se puede leer el periódico sin mayor problema, lo mismo que recibir paquetes o sobres que también, en el fondo, son materiales impresos. En la misma línea está la discusión sobre el papel moneda o billetes. Aparentemente el riesgo es muy bajo y se reconoce que no es una vía de transmisión del virus”. Los estudios no reconocen ningún caso documentado de contagio por abrir un paquete o leer un periódico.

Los científicos refieren un estudio del 2005 sobre el síndrome respiratorio agudo grave (SARS en inglés), un tipo de coronavirus similar al actual. Las pruebas realizadas en aquella ocasión destacan que, dependiendo de la concentración del virus, éste tardó en volverse inactivo entre cinco minutos a tres horas.

Eduardo López, médico argentino, reclama la importancia de cuidar las medidas sociales cuando se salga a comprar el periódico. "Voy al canillita con barbijo, me lavo las manos al volver a casa, lo leo durante una hora y media y cuando termino de leerlo lo descarto para reciclar. Me vuelvo a lavar y limpio la superficie de la mesa", concluye el especialista.