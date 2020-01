Oswaldo ‘Chato’ Peredo: “García Linera permitió infiltraciones en el MAS”

Oswaldo Peredo, ‘Chato’, hace duras críticas al vicepresidente Álvaro García Linera, a quien acusa por la derrota en el referéndum del 21 de febrero en 2016 y de abrir la ‘puerta’ para que algunos infiltrados ingresen al MAS. No está de acuerdo con la reelección porque perjudicaría el liderazgo del presidente Evo Morales.



_ ¿Por qué critica la propuesta del MAS que busca la repostulación de Evo Morales?

No es repostulación, es reelección. Es importante que se respeten los términos de la Constitución Política del Estado, porque la gente va a volver a votar. No si se insiste en una reelección del candidato nuestro, Evo Morales, y no es que la gente no lo quiera, lo quiere porque no hay un líder más grande en este momento que pueda discutir algo. El único líder auténtico nacido del pueblo es Evo, los otros son simples políticos o intelectuales que tienen una trayectoria y que a veces da pavor recordar ese recorrido, ni siquiera Carlos Mesa es un buen historiador, porque en una polémica cita de EL DEBER no ha podido responder coherentemente porque insiste en fallas históricas en sus apreciaciones. Creo que Evo, por la preferencia del pueblo, ganaría en una elección, pero esta vez el pueblo tendrá que votar por Evo o por la Constitución, porque con su voto se aprobó y ese es el problema.



_ Entonces, ¿debe o no ir a la reelección?

No debe ir a la reelección, él es el líder y debe conservar la calidad de liderazgo en el MAS, ya que no hay otro de su talla, porque esto no es un Gobierno más, es un proceso. Debemos preservar su liderazgo y tranquilamente puede ganar las elecciones de 2025, pero esta vez la gente no va a votar por él y si pierde Evo en esta elección se acabó su liderazgo, ya no tendremos un líder y otra vez se postergará un proyecto tan importante como el que vivimos ahora.



_ ¿Puede identificar a las personas que insisten en la reelección?

Con todo gusto. Se ha tenido una discusión con el tema del 21 de febrero y con el día de la mentira y la derecha tiene como patrimonio el engaño, la mentira y la corrupción, pero sucede que se están cometiendo errores dentro del proceso porque hay una infiltración gracias a las políticas erráticas del vicepresidente Álvaro García Linera. Esas políticas erráticas son las que han permitido la infiltración del MAS y no es solo que haya muchos derechistas en el MAS, sino que están dirigiendo políticas y eso es lo grave.



_ Cómo está Evo...

El presidente está rodeado de infiltrados donde las políticas erráticas han sido una constante y García Linera en este momento es el estorbo y no porque sea un antipático, sino porque ha dirigido políticas que han permitido la infiltración en el MAS y han deteriorado la imagen del presidente. No leer el sentir del pueblo es una aberración y si ahora vamos a una elección, el pueblo va a votar No por Evo, pero no porque está contra Evo, sino porque está defendiendo su voto y ahora se está queriendo distorsionar esa Constitución por eso el pueblo votará No. Si Evo conserva su liderazgo y no va por la reelección, en 2025 ganará.



_ ¿Las últimas declaraciones de Gabriela Zapata dañaron o favorecieron al MAS?

Me da pena la pobre señora, pero es una mujer que fue usada por la derecha para mentir y ya no tiene ningún valor para ser creída otra vez, aunque diga yo mentí.



Esto también es una política errática del vicepresidente como la derrota del Sí, que quiso lavarse las manos acusando al Conalcam de ser el autor de esa política cuando él estuvo con ese tema y no tuvo la solidaridad de decir, nos equivocamos y perdimos. Otro error fue el haber convocado al referéndum del 21 de febrero