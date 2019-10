Banda surcoreana de pop es arrestada por creer que eran prostitutas

Las ocho integrantes de una banda surcoreana de K-pop fueron detenidas por error en el aeropuerto estadounidense de Los Ángeles, donde las autoridades sospecharon que podían ser prostitutas, indicó su distribuidora este viernes.



La banda de chicas, llamada Oh My Girl, estuvo detenida 15 horas el jueves antes de ser puesta en libertad, tras lo cual pudieron regresar a Corea del Sur.



La distribuidoras del grupo, WM Entertainment, señaló en un comunicado que las autoridades de inmigración estuvieron registrando minuciosamente su ropa y accesorios. "Probablemente porque son muy jóvenes, parece que las confundieron con prostitutas", señaló la firma, sin dar más detalles.



No obstante, la distribuidora dijo que se está asesorando en Estados Unidos para saber si la detención de las chicas fue legal. Otra hipótesis es que hubiera un problema con el tipo de visado que llevaban las chicas, quienes debían actuar en un espectáculo en Los Ángeles el sábado.



Oh My Girl fue formada en marzo de este año, y sacó su primer single en abril. Los grupos surcoreanos de pop, muy populares en Asia, están dominados por chicos y chicas muy jóvenes, que a veces tienen apenas 13 ó 14 años.



En 2012 las autoridades surcoreanas tomaron medidas para prevenir una sexualización de este género musical, amenazando con clasificar X varios videoclips, películas y programas televisivos considerados demasiado explícitos.