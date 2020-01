72% de los colombianos apoya el acuerdo de paz

El acuerdo final para la terminación del conflicto sellado por el Gobierno y las FARC en La Habana el pasado 24 de agosto tendría un amplio apoyo el 2 de octubre, día en que está convocado el referendo para la refrendación popular de lo pactado.



Cuando faltan tres semanas para la cita con las urnas, el Sí en el plebiscito obtendría la victoria, con el 72 % de las preferencias, y se impondría con una ventaja de 44 puntos frente al No, opción que tendría el respaldo del 28 % de los votos.



Así lo revela la primera encuesta de Ipsos sobre la intención de voto en el plebiscito, después de que fue convocado por el presidente Juan Manuel Santos y tras las reglas definidas por el Consejo Nacional Electoral.



Se encuestaron 1.526 personas en 54 municipios del país y 20 centros poblados.



Además de la amplia ventaja del Sí, favoritismo con el que afrontará las tres semanas que quedan de campaña, la encuesta también advierte que la participación de los ciudadanos en el referendo sería del 52 %, cifra que superaría con creces el umbral exigido para este evento, que según la ley es del 13 % del censo electoral por una de las respuestas. El 48 % de los consultados tiene decidido no acudir a las urnas. El umbral parece no ser un obstáculo.



Los resultados del sondeo indican que el Sí se impondría con amplitud en la región Caribe (80 %), en la región Pacífica (73 %), Bogotá (72 %), en Antioquia y el Eje Cafetero (69 %).



Otro de los datos relevantes de la encuesta de Ipsos se relaciona con el conocimiento que los ciudadanos entrevistados tienen sobre el contenido de los acuerdos de paz. El 43 % de los encuestados manifestó estar “poco enterado” del acuerdo final y el 29 % dijo estar “muy enterado”.



Entre los ciudadanos que manifestaron su decisión de salir a votar, el 42 % dijo estar muy enterado de lo pactado entre el Gobierno y las FARC, y el 28 % se declaró poco enterado. Entre los que no van a votar, el 59 % está poco enterado, mientras que el 16 % “muy enterado”.



Los resultados de la encuesta advierten que el apoyo al acuerdo final crece a medida de que se acerca la cita del 2 de octubre. El reto para sus promotores será mantener la diferencia, pues el temor del listón sobre el umbral de participación parece despejado.