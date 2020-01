Costas debe presentarse cada 15 días a la Fiscalía

Al final de poco más de tres horas de audiencia cautelar, la jueza Ximena Flores impuso en contra del gobernador Rubén Costas y 10 colaboradores de su gestión, como única medida sustitutiva a la detención preventiva la presentación cada 15 días ante la Fiscalía para firmar el libro de asistencia.



La juzgadora no consideró necesario imponer en contra de los procesados el arraigo o la fianza como medidas de reemplazo al encarcelamiento, debido a que durante los cuatro que lleva este caso, los implicados no han demostrado ninguna acción que genere indicios para recibir medidas más gravosas en este dictamen.



Los fiscales Iván Quintanilla y Oswaldo Tejerina, los acusadores en esta causa, imputaron en contra de Costas y de sus colaboradores los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes, por haber dado legalidad al Estatuto Autonómico de Santa Cruz a través de la Ley Departamental 01.



Al salir de la audiencia, el gobernador dijo que estas acciones son parte de la persecución implacable de la Fiscalía en su contra y aseveró que la intención que tienen es enviarlo preso. "Si por algún juicio me gustaría ir a la cárcel, es por este, por obedecer el mandato del pueblo cruceño", apuntó Costas y recordó que está hace 8 años siendo sometido a diferentes procesos políticos, que está hace 5 años arraigado y que vive en una amenaza permanente a sus bienes.



"No he evadido ninguna de las audiencias a las que he sido convocado. Ellos quieren que no vaya. Esta es una carrera de resistencia. Ya van 10 años que somos una piedra en el zapato de este Gobierno", aseguró el gobernador, que fue recibido por un grupo de personas que vitorearon su nombre.



Además de Costas son procesados en esta causa: Vladimir Peña, José Luis Parada, Roly Aguilera, Carlos Dabdoub, Erwin Aguilera, Lilian Roig, Fernando Cirbián, Elías Eduardo Pérez, Juan Carlos Parada y Alcides Vargas.