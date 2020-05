“Nunca se me pasó por la mente vivir una pandemia de este tipo y tener que observar muchas cosas de forma impotente”

Escucha esta nota aquí

Tiene 51 años y hasta hace una semana a este chuquisaqueño, del municipio de Villa Serrano, nunca se le pasó por la cabeza que tendría que ser el epidemiólogo que desde la comuna cruceña haga frente a la pandemia que tiene al mundo insomne. Que la alcaldesa interina Angélica Sosa lo haya posesionado en el cargo en lugar del médico Raúl Hevia lo transportó de sus funciones como encargado de Gestión de Calidad de una de las redes de salud hasta la cabecera de la mesa de profesionales que tienen que ver todos los días al coronavirus de frente.

José Eli Camacho Miranda ya le había visto el rostro al Covid-19 las veces que fue necesario siendo parte del staff de médicos del primer nivel de salud, profesionales que, en sus palabras, han sido realmente los primeros en la primerísima línea de contención, encargados de tomar las muestras y que han tenido incluso que ir hasta los domicilios para lograr este cometido.

Este lunes José Eli Camacho presentará a la alcaldesa Sosa y al Concejo Municipal su plan contra el Covid-19, una estrategia de la que prefiere no dar mayores detalles hasta que no haya pasado por la aprobación. Sin embargo, EL DEBER ya tuvo conocimiento que, entre otras cosas, se plantea una ambiciosa misión de testear a los asintomáticos, estrategia clave para controlar la pandemia que, hasta ayer miércoles 29, había infectado a 374 estantes y habitantes del municipio cruceño que raya ya en los dos millones de habitantes.

Sobre él, su antecesor, el doctor Raúl Hevia había dicho: "No lo conozco, no sé quién será. He preguntado por ahí y nadie me da razón de ser. Ojalá que el hombre sepa hacer su trabajo. Acá no se trata de ser epidemiólogo, sino saber del manejo de los hospitales, del manejo de redes de salud; saber escuchar y atender los pedidos de los trabajadores".

Pues resulta que José Eli Camacho estuvo trabajando todo este tiempo en el primer nivel de salud. Antes de tomar posesión del nuevo cargo fungía como encargado de Gestión de Calidad en una de las redes de salud.

-Cuéntenos un poco de su recorrido profesional y dónde se formó

Me formé como médico en la universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca e hice un posgrado en la universidad de San Simón en Salud Pública con mención en Epidemiología. He trabajado en hospitales del primer nivel, antes fui jefe departamental de Epidemiología, gerente de Red, director de Distrito, incluso fui médico de planta en la posta Elvira Wunderlich (zona El Trompillo). Antes de que me posesionen como secretario estaba como encargado de Gestión de Calidad de una Red de Salud. Trabajo en Santa Cruz desde el año 98, mi casa y mi familia están aquí. Yo salí bachiller del Colegio Nacional El Pari.

-¿Imaginó que iba a tener el reto de enfrentar una pandemia mundial?

Nunca se me pasó por la mente vivir una pandemia de este tipo y tener que observar muchas cosas de forma impotente.

-¿Deberíamos estar asustados por lo que estamos viviendo? ¿cómo hay que tomárselo?

Todo ser humano debe ser positivo en la vida, lo primero que hay que transmitir a la familia y a la sociedad es que siempre hay retos y que todos los días luchamos contra la muerte y no solo contra esta enfermedad. Hay otros riesgos en la vida, hay que ser positivos, pensar que es un reto más contra la muerte y que vamos a salir adelante.

-¿Cuántas horas trabaja desde que asumió el cargo, cuánto duerme?

Antes descansaba más, ahora llego hasta 20 horas sin descanso y no me refiero solo al trabajo en la oficina. Se duerme muy poco, pero lo hago por el bien de mi país y del departamento al que quiero mucho.

-Usted trabaja entre personas que están en primera línea contra la enfermedad, ¿ya tuvo contacto cara a cara con gente que dio positivo?

He estado trabajando en el primer nivel, que hemos sido los primeros en salir al frente de esta enfermedad. Los médicos han ido hasta domicilio y han sido realmente la primera barrera que ha estado en contacto y ahí he estado, con equipos de toma de muestras, que son los primeros que llegan al paciente. Como quien dice, los primeros soldados en recibir a esta pandemia.

-Si en este momento tiene que dar una valoración para saber en qué categoría de la cuarentena debe estar Santa Cruz, ¿usted diría que debiera estar en riesgo alto, medio o moderado?

Eso no lo puede decir una persona de forma individual, no lo puedo hacer yo, somos un equipo de profesionales en salud que involucra varios actores y el análisis de eso tiene que hacerse de forma conjunta. Los profesionales epidemiólogos de primer, segundo y tercer nivel y todas las autoridades hasta llegar al ministerio serán quienes hagan un análisis aproximado de lo que está pasando en Santa Cruz.

-¿Cuáles son los principales pilares de su plan contra el Covid-19 y cuándo lo presenta?

El plan está casi concluido, pero siempre hay detalles que afinar, no quiero comentar más hasta que no sea aprobado por el municipio, que es el que lo debe dar a conocer.

