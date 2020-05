José Peñarrieta: “Con una semana de entrenamiento estaré listo para volver”

Escucha esta nota aquí

Uno de los jugadores de Blooming que demostró mejor forma en las primeras 12 fechas del torneo Apertura fue José Peñarrieta. El arquero fue pieza clave para que la academia cruceña se ubique cuarto en la tabla de posiciones, con 20 puntos, a uno de los dos líderes The Strongest y Always Ready.

“Tratamos de no perder el estado físico con el trabajo que realizamos a través del Zoom. Considero que con una semana de entrenamiento grupal y en cancha estaré listo para volver a disputar un partido oficial”, remarcó el portero que en poco tiempo ya se ganó la confianza de la hinchada celeste, luego de militar hasta finales de 2019 en Oriente.

Peñarrieta no se conforma con los ejercicios que lleva adelante por las mañanas bajo las órdenes del cuerpo técnico que encabeza el DT chileno Miguel Ponce. Por ello es que en ocasiones realiza un entrenamiento a doble turno. “Intento mejorar día a día por el bien del equipo”, dijo.

El arquero, de 31 años y que también ha jugado en su carrera, entre otros equipos, en Guabirá, The Strongest y San José, es consciente de que entrenar en casa no es lo mismo que realizar prácticas en grupos y en la cancha. “Por suerte no soy propenso a engordar, y eso ayuda. Lo de la técnica (trabajo con el balón) es lo que tendré que entrenar bastante cuando regrese la competencia”, sostuvo.